Après sa quarantaine, Justin Holiday n’a pas changé d’avis sur la vaccination

Justin Holiday fait partie de ces quelques joueurs qui ont décidé de ne pas se faire vacciner malgré la forte pression exercée par le protocole sanitaire de la NBA, en matière de tests notamment.

Pour le joueur des Pacers, sa décision ne l’a pas empêché de faire grimper sa série de matchs disputés de suite jusqu’à 250, avant qu’il ne soit finalement contraint d’être mis à l’isolement pendant dix jours le 30 novembre dernier, après avoir contracté le Covid-19.

Immunisé, donc pas de raison de se faire vacciner

Presque comme si de rien n’était, Justin Holiday est donc revenu à l’entraînement hier après dix jours à l’isolement. Et sa position sur la question de la vaccination n’a pas bougé d’un iota, forcément.

« Je veux dire, oui, pour le moment, je ne vais pas le faire. Je ne vois pas en quoi ça changerait maintenant que je l’ai attrapé », a-t-il déclaré en marge de la séance d’entraînement.

Dans sa mésaventure, Justin Holiday a donc vu sa belle série s’arrêter, ce qu’il avait envisagé en faisant le choix de ne pas se faire vacciner, tout en espérant que sa contamination interviendrait la plus tard possible.

« Oui, c’était difficile. J’ai dû m’y faire mentalement, mais ce n’était pas comme si c’était la fin du monde », a-t-il ajouté. « Et c’est quelque chose auquel j’avais déjà pensé, qu’il était possible que je puisse contracter le Covid-19. Je pensais que s’il y avait une façon de mettre fin à la série, ce serait probablement ça, mais j’ai toujours espéré que ce ne serait pas le cas. C’est arrivé et je ne peux rien y faire, ce qui rend les choses un peu plus faciles pour moi. C’était une bonne série, mais je vais garder la même mentalité quant à ma façon d’aborder mon travail et ce jeu ».

Prêt pour Golden State ?

Le retour de Justin Holiday arrive à point nommé alors que ce sont les Warriors qui vont se présenter au Bankers Life Fieldhouse ce soir. Reste à espérer qu’il sera suffisamment remis pour être de la partie.

« Je me sens bien. L’entraînement s’est bien passé », a-t-il poursuivi. « Évidemment, j’essaie juste de retrouver mon souffle, de m’habituer à être sur le terrain, à bouger, à shooter seul ou et avec d’autres joueurs sur le terrain. C’était super d’être de retour. C’était bien de sortir de l’isolement et d’être avec mes coéquipiers ».