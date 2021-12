Kevin Durant (51 points !) cartonne les Pistons

Un récital. Kevin Durant nous aura offert un véritable récital dans le Michigan, cette nuit.

Auteur de 51 points, 7 rebonds et 9 passes, à 16/31 aux tirs, 5/10 à 3-points et 14/15 aux lancers-francs, « KD » a tout simplement établi le nouveau plus gros total de points de la saison ! Guidant, en prime, les Nets vers la victoire (116-104), face à ces Pistons qui ont pourtant longtemps cru pouvoir mettre fin à leur série de défaites. Série de défaites qui s’élève désormais à 12 d’affilée.

Malheureusement pour Cade Cunningham (26 points, 8 rebonds, 6 passes) et ses coéquipiers, douze dernières minutes beaucoup trop mal gérées, car perdues 30 à 13, auront eu raison de leurs nombreux efforts fournis dans les deuxième et troisième quarts-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le chef d’oeuvre de Kevin Durant. 10, 12, 16 et 13. Soit la répartition des points de l’indéfendable « KD », dans chaque quart-temps. Pour la septième fois de sa carrière, et la première depuis novembre 2018, celui-ci a ainsi dépassé la barre des 50 points en saison régulière. Un total atteint par huit joueurs des Nets avant lui, et personne ne l’avait fait à 33 ans passés. Au four et au moulin, le MVP 2014 a une fois de plus été très (trop ?) sollicité par Steve Nash (41 minutes), qui n’a cependant pas pu faire autrement pour gagner. Car, quand l’ailier All-Star se reposait, Brooklyn n’arrivait à rien en attaque. Vous avez dit dépendance ?

— Cade Cunningham est tombé sur plus fort. Plus les jours passent, plus le N°1 de la dernière Draft monte en puissance. Sans Jerami Grant, il sera même très scruté lors des six prochaines semaines et, cette nuit, le « combo-guard » a encore séduit. Malgré du déchet (7 pertes de balle), l’ex-pensionnaire d’Oklahoma State a été omniprésent pour les Pistons, leur permettant d’abord de résister à l’envolée des Nets, avant de faire le nécessaire pour recoller puis passer devant au score, à coup de 3-points (5/8). Régulière au shoot et dans l’apport, agressive et entreprenante, la pépite de Detroit grandit doucement, mais sûrement.

— Un dernier quart-temps à sens unique. Remporté 30 à 13 par Brooklyn, le dernier acte a été on ne peut plus compliqué pour Detroit. Les hommes de Dwane Casey menaient pourtant 91-86, à douze minutes de la fin, mais ils ont alors totalement craqué, concédant un terrible 19-1 (!) pour commencer cet ultime quart-temps. Outre leur adresse en berne (4/18 aux tirs, 2/9 à 3-points…), ce sont surtout leurs 8 pertes de balle (!) sur la période qui ont plombé les Pistons, trop souvent sanctionnés en contre-attaque, à cause de ces nombreux ballons perdus. Le manque d’expérience a parlé.

TOPS/FLOPS

✅ La paire Jackson/Lee. En sortie de banc, Frank Jackson (25 points) et Saben Lee (17 points, 6 rebonds, 6 passes, 3 interceptions) ont fait parler la poudre. D’un côté, avec Cade Cunningham, Jackson a dynamité la défense new-yorkaise avec ses réussites à 3-points (6/13), dans les deuxième et troisième quarts-temps. De l’autre, Lee, récemment élu joueur du mois en G-League, a dicté le tempo dans l’organisation et sanctionné les errements défensifs de Brooklyn, derrière l’arc ou dans la peinture. Et, finalement, quand le duo Jackson/Lee était sur le parquet, ça avait une influence positive sur le jeu de Detroit. #Catalyseurs.

✅ Le trio Mills/Thomas/Aldridge. Sans James Harden, Kevin Durant avait plus que jamais besoin de lieutenants efficaces. Ce ne fut pas toujours parfait, notamment quand il se reposait, mais l’ailier a tout de même pu compter sur les contributions intéressantes de Patty Mills (18 points, 5 passes), LaMarcus Aldridge (15 points, 5 rebonds) et Cam Thomas (13 points, dont 9 dans le dernier acte). À tour de rôle, ils ont ainsi tous pu profiter des décalages créés par « KD », surtout lorsque celui-ci se retrouvait pris à deux, pour mieux alimenter la marque et compenser l’absence de l’autre All-Star des Nets.

⛔ Saddiq Bey. 4 points, à 2/9 aux tirs et 0/5 à 3-points. Les statistiques du joueur des Pistons, repositionné au poste 4 sans Jerami Grant, parlent d’elles-mêmes et illustrent parfaitement son match raté. Incapable de peser en attaque ou en défense, l’ailier de 22 ans a erré comme une âme en peine sur le parquet, alors que l’on pouvait s’attendre à ce qu’il se montre davantage, compte tenu des blessés de Detroit à l’intérieur (Grant, donc, en plus de Kelly Olynyk).

KILLIAN HAYES ENCORE TOUCHÉ AU POUCE ?

C’est l’une des mauvaises images de la nuit : la sortie de Killian Hayes, dans le troisième quart-temps, après qu’il se soit fait mal au pouce gauche. Autrement dit celui qui lui avait déjà fait rater quatre matchs, fin novembre, et qui semble toujours le gêner, comme le démontre l’attelle qu’il porte à sa main.

Pour l’heure, il reste difficile de savoir si la blessure du Français s’est réellement aggravée, mais notons qu’il est tout de même parvenu à revenir en jeu quelques minutes plus tard, afin de terminer cette partie. Une bonne nouvelle pour Dwane Casey, qui adorerait évidemment s’éviter une nouvelle absence de l’un de ses titulaires.

LA SUITE

Detroit (4-22) : déplacement chez un Chicago décimé par le Covid-19, dans la nuit de mardi à mercredi (02h00).

Brooklyn (19-8) : retour à la maison, pour cinq matchs, avec la réception de Toronto, dans la nuit de mardi à mercredi (01h30).