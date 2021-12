Du classique pour la Zoom Freak 3

La chaussure signature de Giannis Antetokounmpo continue d’être déclinée à toutes les sauces. Après un modèle « Bred » éclatant, Nike revient avec une version classique mais efficace de la Zoom Freak 3, intégralement en blanc et noir.

La base de la tige, la semelle intermédiaire ainsi que la sangle apparaissent en blanc tandis que le haut de la chaussure et la languette ressortent en noir, au même titre la semelle extérieure. Le Swoosh inversé et le logo du joueur sur la languette sont pour leur part en blanc, et l’ensemble est plutôt saisissant !

Jugez plutôt par les images de ce modèle attendu pour 2022 à 120 dollars.

(Via NiceKicks)

