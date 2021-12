Tyrese Maxey doit s’adapter au retour de Joel Embiid

Bombardé meneur titulaire afin de remplacer Ben Simmons, pour sa deuxième saison dans la ligue seulement, Tyrese Maxey réalise un exercice très intéressant dans un rôle pas nécessairement facile à assumer.

Comme il est dans une équipe ambitieuse, il ne peut pas se permettre de faire trop d’erreurs. Néanmoins, c’est un attaquant plus complet et plus tranchant que Simmons et les Sixers auraient tort de s’en priver.

« Je veux qu’il continue d’être agressif offensivement, mais il doit aussi diriger l’équipe », résumait Doc Rivers pour NBC Sports. « Chaque shoot qu’il prend est précieux. J’avais l’habitude de dire à Rajon Rondo et aux autres meneurs que les tirs qu’ils prenaient, c’étaient des shoots que Ray Allen, Paul Pierce ou Kevin Garnett ne prenaient pas. Donc il fallait que ces tirs soient bons. C’est une position difficile : il faut être agressif mais aussi impliquer les autres. »

Sa situation était plus facile quand Joel Embiid a été mis à l’isolement. Pendant neuf matches sans le pivot, Maxey avait les mains libres et le feu vert de son coach. Brillant, il a donc tourné à 23.7 points de moyenne à 48 % de réussite au shoot et 42 % à 3-pts avec 18 tentatives par match.

Une association à parfaire

Puis, le All-Star est revenu et Maxey a perdu en efficacité, avec seulement 9.7 points de moyenne depuis 6 matches, 11 tirs pris avec de faibles pourcentages (32 % de réussite, 23 % à 3-pts) et plus de ballons perdus. Il cherche encore le bon équilibre aux côtés du Camerounais.

« Je suis satisfait : il a été agressif », se réjouissait le coach de Philadelphie après la défaite contre Utah, alors que Maxey avait marqué 11 points à 5/10 au shoot, son match le plus propre avec Embiid. « Je veux qu’il aille constamment vers le cercle, qu’il utilise sa vitesse. C’était bien de le voir aller plusieurs fois vers le panier, alors qu’il le faisait moins dernièrement. Les défenses peuvent s’adapter à son floater et à son jeu à mi-distance mais elles ne peuvent pas le contenir quand il va vers le panier. On a besoin de ça de sa part. »

Le symbole de cette entente encore à peaufiner entre les deux joueurs, c’est cette passe manquée de Maxey vers Embiid, sur la dernière possession, dans la défaite en double prolongation contre les Wolves. « J’aurais dû faire une passe plus haute, et pas avec un rebond », confesse le passeur. « C’est ma faute », avait répondu l’intérieur dans la foulée. « J’étais censé aller vers le cercle et j’ai reculé, donc l’angle de la passe était plus dur. »

On attend donc encore un grand match de Maxey et d’Embiid en même temps. « Je suis sur son dos, en lui demandant d’être agressif pour lui ou en transition », explique le pivot. « Je veux qu’il tente ses shoots. Il est important pour nous, on a besoin d’un joueur qui peut créer. Je ne vais pas être excellent chaque soir, donc on a besoin de Tobias Harris, Seth Curry et de Tyrese. »