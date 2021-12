Karl-Anthony Towns : « On ne perd pas, on prend des fessées »

Même si la situation au classement n’est pas catastrophique, les Wolves ont déjà perdu tout le bénéfice de leurs six victoires de suite. Cette nuit, à Cleveland, Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers ont subi leur 5e défaite d’affilée, et l’intérieur vedette de Minnesota est furieux.

« On s’est pris une fessée lors des trois derniers matches. On ne perd pas, on prend des fessées » déplore KAT. « On peut avoir quelques petites victoires morales, et on en parle depuis sept ans que je suis là. On jouait bien, mais on ne gagnait pas. On était la meilleure équipe, mais on ne mettait pas nos tirs. Mais là, ce n’est pas le cas. On débarque et on se fait défoncer. C’est aussi simple que ça. »

Cette nuit, les Cavaliers ont plié le match en cinq minutes à la faveur d’un 14-0 avec quatre dunks et deux paniers à 3-points. Au tableau d’affichage, les Wolves sont menés 20-4, et ils ne reviendront jamais… « Le début était mauvais, et le reste du match était totalement inacceptable. En NBA, si vous ne donnez pas le ton d’entrée, les autres vont passer une belle et confortable soirée » explique Chris Finch.

Ce qui agace Kalr-Anthony Towns, c’est que les Wolves étaient au mieux il y a 10 jours. L’équipe avait trouvé son identité, et finalement, comme chaque année, il n’y a pas de constance. Il y a aussi un manque d’humilité quand on pense aux propos de Pat Beverley et d’Anthony Edwards sur Rudy Gobert après une défaite de 32 points.

« Je suis fatigué de venir ici et de dire un tas de choses à la fin d’un match, parce que ça ne se traduit jamais au prochain match »

« On était sur une petite série de victoires, et à défaut d’obtenir le respect, on a fait un petit buzz » rappelle Karl-Anthony Towns. « On s’est mis trop à l’aise. On n’a pas travaillé. C’est aussi simple que ça. »

Pour son coach, les Wolves « jouent comme une équipe qui n’a plus confiance« . « Je ne crois pas que les gars essaient de s’en sortir par eux-mêmes. Je ne vois pas ça. On joue comme une équipe qui a perdu son âme et sa confiance. »

Mais KAT en a ras-le-bol des discours. Il en a ras-le-bol de perdre.

« On vient de perdre cinq matches de suite, et j’ai l’impression que c’est plutôt dix. Quatre de ces défaites sont des fessées. Je perds désormais depuis longtemps ici » conclut le pivot. « J’essaie de ne plus perdre. C’est aussi simple que cela. La nourriture n’a pas bon goût quand on perd. La vie n’est pas la même. C’est décevant. Juste décevant. Je suis fatigué de venir ici et de dire un tas de choses à la fin d’un match, parce que ça ne se traduit jamais au prochain match. »