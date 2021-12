Derrick White s’inspire de DeMar DeRozan

« Unique« , « magnifique » et « prodigieux« . Ce sont les trois adjectifs employés par Gregg Popovich pour qualifier la performance de Derrick White face aux Nuggets : 23 points, 6 rebonds, 4 passes et même 2 contres. Une performance des plus complètes pour celui qui réalise sa meilleure saison à la passe avec plus de cinq passes par match. Un secteur qui lui tient à coeur.

« Quand DeMar est venu chez nous, je ne savais pas qu’il était un aussi bon passeur » raconte White dans le San Antonio Express News. « Il m’a facilité les choses. Simplement en m’apprenant à lire les défenses et à trouver les joueurs démarqués. J’ai toujours pensé que j’étais capable de faire des passes, mais c’est bien de faire progresser son jeu de cette manière. »

Deuxième arrière, White a terminé meilleur passeur des Spurs à six reprises cette saison, et Gregg Popovich est évidemment ravi. « Il a toujours été un bon passeur » précise le coach de San Antonio. « C’est juste qu’il a du temps de jeu, il est en bonne santé, et il est en confiance désormais. Au niveau des passes, lui et Dejounte (Murray) font du super boulot. »

De plus en plus complet, White est aussi l’un des meilleurs contreurs parmi les arrières de la NBA, et lorsqu’il aura retrouvé sa patte à 3-points, il n’en sera que plus dangereux. « J’essaie de trouver les joueurs démarqués, les shooteurs » se justifie-t-il. « C’est ce que le coach me demande, et c’est ce que je fais ».

Pour Thaddeus Young, White a trouvé le juste milieu entre l’attaque du cercle et la création. « Il sert les autres, il pénètre, il teste la défense, et il fait en sorte que les autres puissent avoir leurs tirs. Il tire le meilleur de ses deux secteurs. »