NCAA | Alexis Yetna et Seton Hall accrochent Texas à leur tableau de chasse

Sous-estimé en début de saison, Seton Hall avait déjà battu Michigan à la mi-novembre. Toujours en conquête, les Pirates ont remis le couvert hier soir, disposant de Texas (64-60) derrière un gros match de leur meilleur joueur, Jared Rhoden (18 points).

« Ça montre simplement combien les gens doutaient de notre équipe », affirmait ce dernier après la cinquième victoire de rang de Seton Hall. « On était classé cinquième de la Big East en présaison, mais on a montré combien notre équipe était solide et combien notre effectif est dense en fait. »

Outre Rhoden, les Pirates ont effectivement reçu d’importantes contributions de plusieurs joueurs, dont le Frenchy Alexis Yetna, auteur d’un double double à 12 points et 11 rebonds (dont un tir à 3-points pour égaliser juste avant le buzzer de la mi-temps), mais aussi Bryce Aiken qui a été maladroit (3/12) mais n’a pas tremblé dans le « crunch time » avec 5 de ses 10 points dans la dernière minute. On notera aussi les 10 points de Myles Cale ou les 11 rebonds de Tyrese Samuel en sortie de banc.

Pour Texas, Tre Mitchell (19 points, 11 rebonds) et Timmy Allen (17 points, 12 rebonds) ont eu beau se démener, la série de cinq victoires de rang des Longhorns est bel et bien dans le rétroviseur.

En manque évident de solutions offensives tout le match, mais surtout en deuxième mi-temps, à l’image de son banc qui produira la bagatelle de 2 points (contre 17 à Seton Hall), Texas a été tenu au silence complet en attaque pendant plus de sept minutes en fin de match !

Ce huitième succès en neuf matchs constitue tout simplement le meilleur début de saison de Seton Hall depuis le 9-1 des Pirates en 2017-18. Dans ce démarrage en trombes, l’intérieur français (et senior) Alexis Yetna apporte 9 points et 6 rebonds en 22 minutes de moyenne.

Les stats complètes des Frenchies

Alexis Yetna (Seton Hall) : 12 points (3/8 aux tirs dont 1/3 à 3-points), 11 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre, 1 balle perdue en 34 minutes

Yvan Ouedraogo (Gran Canyon) : 0 point (0/3 aux tirs), 7 rebonds, 2 passes, 1 contre en 24 minutes

Les résultats majeurs de la soirée

Rutgers – Purdue (70-68)

Gonzaga – Merrimack (80-55)

Seton Hall – Texas (64-60)

Iowa State – Iowa (73-53)