Saison terminée pour Kira Lewis Jr, touché aux ligaments croisés

Très mauvaise nouvelle pour Kira Lewis Jr. Le meneur sophomore de La Nouvelle-Orléans, qui réalisait un début de saison très moyen, ne va pas pouvoir rebondir puisque sa campagne est déjà terminée.

La franchise vient en effet d’annoncer que l’ancien d’Alabama avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mais également d’une déchirure partielle du ligament collatéral tibial. Une double blessure qui va imposer des mois de convalescence.

Pour le remplacer, les Pelicans vont pouvoir utiliser une « Disabled Player Exception » de 1.8 million de dollars.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.