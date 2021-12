Nicolas Batum soulagé d’avoir retrouvé les terrains

Paul George out, Nicolas Batum in. Cette nuit face aux Celtics, les Clippers ont dû faire sans leur superstar touchée à l’épaule mais ont enregistré le retour du Français. Placé à l’isolement après plusieurs tests positifs au Covid, l’homme à tout faire de Los Angeles avait manqué les neuf derniers matches de son équipe.

Deux semaines d’absence « intéressantes » pour lui qui a visiblement mieux vécu cette période à l’écart que LeBron James par exemple. « Je ne me sentais pas bien lors du match de dimanche (21 novembre) contre les Mavs et pas très bien la veille non plus », décrit-il. « Je ne pensais pas au Covid avant d’arriver. J’étais encore malade. Alors j’ai fait un test rapide, juste pour être sûr, c’était positif. »

Les Clippers et lui en ont fait la découverte seulement 45 minutes avant le coup d’envoi. « J’en ai fait un autre puis je suis retourné au centre d’entraînement pour faire un autre test, et ils ont tous les trois été positifs dans la même journée », poursuit le tricolore, dont le test du lendemain a également été positif.

Coincé dans sa chambre

Sans s’étendre sur les symptômes dont il a souffert dans les jours qui ont suivi, il raconte être resté « coincé » dans la chambre de sa maison. « Je n’ai pas bougé pendant 10 à 12 jours. Et puis j’ai été autorisé à quitter ma maison, après deux tests négatifs. Je pense que c’était vendredi, quand on a joué les Lakers (le 3 décembre). »

Il a enfin pu quitter son logement pour se rendre au centre d’entraînement. « J’ai juste eu deux entraînements de 35 minutes, samedi et dimanche. Je suis allé au gymnase le lundi et c’est tout. »

Cet intermède Covid désormais terminé, il va pouvoir reprendre le basket. Pour son retour la nuit dernière, il n’a pas fait de miracle avec un rebond, une passe, une interception et un contre mais pas de point inscrit en 14 minutes. « J’étais censé jouer moins de 15 minutes donc on est bon ! », en rigole-t-il en guise de conclusion.