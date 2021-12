All-Star Game 2022 : les votes démarrent le 25 décembre pour les fans

Le vote pour sélectionner les titulaires pour le All-Star Game 2022, qui aura lieu à Cleveland dans la nuit du dimanche 20 février au lundi 21 février, débutera le samedi 25 décembre et se terminera le dimanche 26 janvier.

Au long de ces quatre semaines, les fans vont pouvoir soumettre un bulletin de vote complet chaque jour via l’application NBA et NBA.com, ainsi que voter pour un maximum de 10 joueurs uniques par jour sur Twitter. Tous les joueurs actuellement présents dans les effectifs NBA pourront être choisis. Cinq « 2-for-1 Days » permettront aux fans de faire compter leurs votes deux fois : le 25 décembre, le 7 janvier, le 13 janvier, le 17 janvier et le 20 janvier, via les plateformes de vote de l’application NBA, NBA.com et Twitter.

Ce seront ensuite les choix des joueurs et des journalistes qui seront mêlés à ceux des fans pour trouver les titulaires du All-Star Game. Les fans représenteront toujours 50% des votes, tandis que tous les joueurs et un panel de médias représenteront 25% chacun.

Des bilans d’étape du vote des fans seront communiqués par la ligue le 6 janvier, le 13 janvier et le 20 janvier.

TNT dévoilera les titulaires du All-Star Game, y compris les deux capitaines, le 27 janvier. TNT annoncera également les remplaçants, sélectionnés par les entraîneurs, le 3 février.

Les compositions des équipes seront toujours établies par les deux capitaines. Ils choisiront parmi les joueurs sélectionnés comme titulaires et remplaçants dans chaque conférence, en faisant leurs sélections indépendamment de l’affiliation à la conférence. Les capitaines seront le titulaire de l’équipe All-Star de chaque conférence ayant reçu le plus de votes des fans dans sa conférence. Les détails concernant la Draft seront annoncés plus tard.