Dans son bêtisier de la semaine, le Shaq a choisi deux séquences de jeu grotesques, et on retrouve à chaque fois les Nets sur le terrain. D’abord face aux Bulls avec une séquence digne de Benny Hill avec une multitude de ballons perdues et de contre-attaques ratées. Puis, on les retrouve face aux Wolves avec une série de remises en jeu ratées.

A voir également, Monty Williams qui entre sur le terrain en pleine action pour féliciter Jae Crowder.