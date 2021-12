Andrew Wiggins, le Splash Cousin

41.6% d’adresse à 3-points. C’est le pourcentage de Stephen Curry cette saison, mais aussi d’Andrew Wiggins ! L’ancien ailier des Wolves est devenu une vraie menace de loin, et il prend place cette saison dans le Top 25 des meilleurs shooteurs à 3-points de la NBA. Cette nuit, face au Magic, il s’est même offert un record en carrière avec un 8 sur 10 à 3-points.

« Je suis dans le rythme… J’adore mes coéquipiers. J’adore gagner » a-t-il lancé en conférence de presse. « Le fait d’être dans cette équipe, c’est qu’on joue avec des personnes comme Steph et Draymond. Ils vont vous trouver des tirs démarqués et de bonnes positions. Dans ma carrière, je n’ai jamais eu autant de bonnes positions. »

Klay Thompson absent depuis deux ans, Steve Kerr n’imaginait pas qu’Andrew Wiggins deviendrait aussi dangereux de loin, mais selon lui, son ailier a changé sa façon de jouer depuis qu’il est aux Warriors.

« La chose la plus importante que je remarche chez Andrew, c’est que c’est simplement du catch-and-shoot. Il a toujours été un très bon shooteur à 3-points, mais c’était davantage après un dribble. Le truc, c’est qu’il est meilleur chez nous quand il est démarqué. Il a juste à attraper la balle et shooter. »

« Il a aussi une année de plus dans notre système et il comprend d’où viendront ses tirs »

Qu’en pense Andrew Wiggins ? « Je ne réfléchis pas à ça. C’est juste que si je vois un shoot ouvert, un shoot que j’aime, je le prends… »

Pour Stephen Curry, c’est la « combinaison du travail effectué » et de « la confiance qui vient avec ». « Il peut shooter et c’est un scoreur incroyable quand il a une idée précise de ce qu’il va faire quand il reçoit la balle, et qu’il tire ou pénètre, de bonnes choses surviennent. Il a aussi une année de plus dans notre système et il comprend d’où viendront ses tirs. Cela lui permet de se débarrasser de cette hésitation ou des questions qu’on peut ensuite se poser. »

En d’autres termes, Andrew Wiggins ne se prend plus la tête au moment de déclencher un tir, et sa connaissance des systèmes et des habitudes de Stephen Curry et Draymond Green lui permettent de trouver de meilleures positions. À confirmer quand Klay Thompson sera de retour puisqu’ils n’ont encore jamais joué ensemble.