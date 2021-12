Les Warriors répètent leurs gammes face au Magic

Après le couac face aux Spurs, Golden State a retrouvé la victoire derrière une défense étouffante qui a provoqué 23 ballons perdus, permettant à son attaque de courir et de trouver du rythme. Le Magic n’avait aucune chance.

Comme les Spurs, Orlando saute pourtant à la gorge des Warriors en démarrant la rencontre par un 12-2. Les Warriors réagissent cependant plus vite que samedi avec un 19-3 grâce à cinq tirs primés de suite. Malgré cinq ballons perdus, le troisième 3-points de Stephen Curry au buzzer du milieu du terrain leur donne cinq points d’avance (31-26).

La seule présence du double MVP face à la naïveté des jeunes défenseurs du Magic permet à Nemanja Bjelica et Gary Payton II de briller. Le Magic prend l’eau en deuxième quart temps, et rentre aux vestiaires avec plus de balles perdues (11) que de passes décisives (8), et 21 points dans la musette (65-44).

Au retour des vestiaires, le festival longue distance des Warriors continue, avec Andrew Wiggins qui se transforme en Klay Thompson. L’ailier fait cinq sur six de loin en troisième quart-temps, dont quatre de suite, pour faire passer l’avance à 27 unités et permettre à son équipe de finir la rencontre en roue libre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La colère de Steve Kerr. Après la contre performance face aux Spurs, l’entraineur de Golden State s’attendait à une entame sérieuse de ses joueurs. Résultat ? Le Magic menait 9-0 après deux minutes. Si les Warriors ont rapidement inversé la tendance, deux balles perdues et une faute évitable de Stephen Curry ont mis Steve Kerr hors de lui. Et si le double MVP s’est rattrapé en marquant un panier du milieu du terrain sur l’action suivante, le coach a été aperçu sur le banc entre les premier et deuxième quart temps avec le visage fermé, en train de discuter la décision de son leader avec son staff. Son équipe avant-dernière de la ligue au nombre de balles perdues, Steve Kerr veut s’assurer que ses joueurs perdent cette vilaine habitude qui pourrait leur jouer des tours face à des adversaires plus coriaces.

– Un deuxième quart-temps à sens unique. Dans le sillage de leur défense et d’un Stephen Curry qui s’amusait, les Warriors ont passé un 22-7 à leur adversaire en fin de deuxième quart-temps pour prendre 21 points d’avance à la pause. Des deux côtés du terrain, la jeunesse des joueurs d’Orlando leur a coûté cher. À l’image de Cole Anthony, ils se sont empalés dans la défense de Golden State, perdant sept ballons transformés en 16 points faciles aux locaux. Quand il a pu mettre en place sa défense, le Magic a enchainé de nombreuses erreurs évitables. Par exemple, les Warriors ont attaqué Mo Bamba et Wendell Carter Jr sur pick & roll et les deux intérieurs sont restés bas, donnant des tirs à 3-points tout cuit à Curry, Poole et compagnie. Enfin, la « gravité » de Stephen Curry a aussi causé beaucoup de problèmes à la défense du Magic, permettant aux Warriors de renter aux vestiaires à 12 sur 23 à 3-points.

– Le coup de chaud d’Andrew Wiggins. Combien de fois avons-nous vu Stephen Curry ou Klay Thompson prendre feu et l’attaque de Golden State se transformer en « chercher la main chaude à tout prix » ? Cette nuit, c’est Andrew Wiggins qui a eu droit à ce traitement. Le Canadien s’est transformé en « Splash Cousin » pendant deux minutes où il a enchainé quatre tirs primés de suite pour le plus grand bonheur du Chase Center et de ses coéquipiers.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le double MVP n’a pas eu besoin de forcer son talent pour prendre à revers la défense d’Orlando. Il a terminé le match avec 31 points à 7/13 à 3-points. Il n’a plus besoin que de 16 3-points pour dépasser Ray Allen en tête du classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire de la ligue.

✅ Andrew Wiggins. Avec un 8 sur 10 à 3-points, son record sur un match égalé, et 28 points au total, Andrew Wiggins a permis aux Warriors de tuer le match en troisième quart-temps. L’ailier continue de montrer que son rôle de deuxième voire troisième option offensive lui va à ravir dans le collectif de Golden State.

✅ Franz Wagner. Le rookie a de nouveau été solide cette nuit avec 15 points, 6 passes, 4 rebonds, et 3 interceptions. Il confirme tout le bien qu’on pense de lui depuis le début de saison.

⛔ Cole Anthony. Le meneur du Magic a connu une soirée difficile face à la meilleure défense de la ligue. Il a perdu 4 ballons et a fini la rencontre avec 9 points à 3 sur 11 aux tirs.

LA SUITE

Warriors (20-4) : Golden State recevra les Blazers mercredi avant de partir sur la côte Est pour un « road trip » de cinq matchs en sept jours.

Magic (5-20) : Orlando continue son tour de la Californie avec un déplacement à Sacramento mercredi, avant d’aller à Los Angeles pour défier les Clippers et les Lakers.