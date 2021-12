Le MVP de la nuit | Le père Joël ne fait aucun cadeau

Ben Simmons toujours absent, Joel Embiid est obligé de se démultiplier chaque soir, et cette nuit, il a carrément signé l’un de ses meilleurs matches en carrière avec 43 points, 15 rebonds et 7 passes. Le tout à 15 sur 20 aux tirs dans la victoire des Hornets. Pour donner une idée de la performance, seuls deux autres joueurs avaient déjà réalisé un match aussi plein avec une telle adresse aux tirs : Charles Barkley et Giannis Antetokounmpo.

« Il est tellement dominateur, surtout quand il est capable de prendre sa position » admire Tobias Harris. « Il est capable de punir une équipe. Ils ont envoyé plusieurs joueurs sur lui, mais il est trop grand et trop fort. »

Déjà que les Hornets manquent de taille et de poids en temps normal, ils évoluent aussi sans leur unique pivot, Mason Plumlee, placé à l’isolement. Résultat : Joel Embiid était comme un adulte au milieu d’enfants avec des rebonds qui retombaient souvent dans ses mains, comme sur cette claquette en prolongation ou sur le rebond de la victoire, ou encore ses nombreux paniers près du cercle. La bonne nouvelle, pour les Sixers, c’est qu’il a arrêté de se prendre pour Stephen Curry, et qu’il préfère sanctionner à 5-6 mètres.

« Je suis rapidement fatigué, et je me sens très affaibli »

« C’est ce que je dois faire. Mes coéquipiers et mes coaches ont confiance pour me mettre dans ces situations » explique le Camerounais, qui ajoute qu’il regarde beaucoup de vidéos de la saison passée. « Parfois, je fais des erreurs, mais j’ai le sentiment de m’améliorer dans ces situations. Je joue juste et je mets quelques tirs. »

De sa performance, on retiendra la fin du 4e quart-temps et la prolongation avec tous les ballons qui passent par lui. Il sanctionne de loin, comme de près, et il est impliqué dans les huit points de son équipe dans la prolongation, et c’est lui qui arrache donc le dernier rebond. Et dire qu’il se ressent toujours des effets du Covid…

« Je ne suis même pas proche d’être à 100% de mes moyens » assure-t-il. « J’en ressens encore les effets. Je suis rapidement fatigué, et je me sens très affaibli, mais chaque jour qui passe, je progresse lentement, mais il faut que je me bouscule. »

Dans deux jours, rebelote, ce sera toujours à Charlotte, face aux Hornets, et s’il va encore mieux, on craint le pire pour les jeunes joueurs de James Borrego.