Zach LaVine et les Bulls en contrôle face aux Nuggets

Quatrième victoire consécutive pour ces Bulls, qui ne sont plus très loin des Nets et du sommet de la conférence Est. Les hommes de Billy Donovan, qui s’est largement appuyé sur ses titulaires cette nuit, ont signé un succès probant face à des Nuggets qui peinent à basculer dans le positif.

Les visiteurs, qui n’ont pas non plus tiré grand-chose de leur banc, avaient pourtant pris cette partie par le bon bout en remportant le premier quart-temps (18-27). Grâce notamment à l’adresse en périphérie de Monte Morris, les Nuggets menaient encore de 11 points (36-47) à l’approche de la pause.

Mais en haussant le ton en défense, les Bulls ont réussi à passer un 17-2, à cheval sur deux quart-temps.

Après un équilibre des forces dans le troisième quart-temps, Zach LaVine et les Bulls ont mis un nouveau coup d’accélérateur à la fin de cette troisième période (77-71). Le « momentum » ayant définitivement basculé en faveur des locaux, ces derniers ont contrôlé la dernière période, sans se faire peur jusqu’au « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première sans DeMar DeRozan. Alors que son coach ne sait s’il est positif ou faux positif au Covid, l’arrière des Bulls a dû être placé à l’isolement quelques heures avant le match. Également privés d’Alex Caruso, les autres Bulls ont parfaitement compensé. À commencer par le rookie, Ayo Dosunmu, promu titulaire pour la première fois cette saison. L’arrière n’a fait que des bonnes choses sur le terrain, s’offrant même un record à la passe. Pas un hasard si Billy Donovan lui a offert le plus gros temps de jeu du match (42 minutes !).

– La maladresse des pivots. Nikola Jokic et Nikola Vucevic ont livré bataille à l’intérieur. Le premier a signé son troisième triple-double de la saison, avec un record de passes décisives, tandis que le second a aligné son 10e double-double. De belles performances à relativiser avec des soucis d’adresse de part et d’autre : ils n’ont converti que 33% de leurs tentatives avec un 6/17 pour le Serbe et un 8/24 pour le Monténégrin.

TOPS/FLOPS

✅ Zach LaVine. Malgré des soucis d’adresse derrière la ligne à 3-points, l’arrière a réalisé une très solide prestation, tant au « scoring » qu’à la création. C’est surtout lui qui a commencé à faire basculer le match en faveur des Bulls à la fin du troisième quart-temps, où il s’est déchaîné avec des attaques de cercle terminées dans toutes les positions possibles.

✅ Lonzo Ball. Comme son pivot, le meneur a signé un double-double à 20 points et 10 rebonds. Auteur d’un gros passage à 3-points dans le second quart-temps, Lonzo Ball a joué juste jusqu’au bout même si son compteur de passes n’a pas beaucoup décollé. Il s’est également signalé en défense avec quatre contres !

✅ Monte Morris. Match sérieux pour le remplaçant de Jamal Murray dans le cinq des Nuggets. Contrairement à Will Barton, il n’a rien forcé dans sa sélection de tirs et a varié avec les phases de distribution.

⛔ Les bancs respectifs. 10 points d’un côté, 14 de l’autre… Les remplaçants des deux équipes ont globalement peu apporté au scoring dans ce match, même si trois joueurs des Bulls ont terminé avec d’excellents impacts sur le score. Depuis le banc des Nuggets, qui a beaucoup arrosé, on notera la sixième apparition cette saison du Français Petr Cornelie, qui n’a pas marqué.

DENVER CONTRE-ATTAQUÉ

Les Bulls ont encore fait la différence grâce à leur jeu en transition. Ils ont signé 15 points en contre-attaque là où les Nuggets, englués dans leur jeu sur demi-terrain, n’ont pas rentré le moindre point dans ce contexte.

LA SUITE

Chicago (17-8) : déplacement à Cleveland, mercredi.

Denver (11-12) : déplacement chez les Pelicans, mercredi.