Deux nouveaux coloris pour la D Rose 1.5 en 2022

Il y a un peu plus de dix ans, Derrick Rose marquait l’histoire de la NBA en devenant le plus jeune MVP de la saison régulière, à l’âge de 22 ans. Pour 2022, adidas va continuer de ressortir le modèle que portait le meneur à cette époque, lorsqu’il brillait avec les Bulls, la D Rose 1.5. Une version remise au goût du jour avec notamment l’ajout de l’amorti « Lightstrike » et de nouveaux matériaux.

Après avoir dévoilé un premier coloris noir, blanc et rouge annoncé pour le 15 décembre, deux nouveaux coloris sont désormais connus et participeront à satisfaire tous les goûts. Le premier à sortir sera habillé de rouge, gris et blanc, et le coloris « Saint Patrick » en vert et blanc devrait suivre, sans doute pour mars 2022.

Les deux coloris à découvrir en images ci-dessous mettent plutôt bien en valeur ce modèle historique. Jugez plutôt !

(Via SneakerNews et NiceKicks)

