Les Nuggets ne regrettent pas d’avoir lâché Gary Harris et RJ Hampton pour Aaron Gordon

Joueurs clés de l’échange entre Orlando et Denver lors de la dernière « trade deadline », en mars 2021, Aaron Gordon et Gary Harris étaient des piliers de leurs équipes respectives. Mais en un claquement de doigts, RJ Hampton et Gary Harris ont ainsi pris la direction d’Orlando (accompagnés d’un premier tour de Draft) tandis qu’Aaron Gordon et Gary Clark faisaient le chemin inverse, direction le Colorado pour la suite de leur carrière.

« J’ai donné mon cœur à cette ville. J’ai donné mon âme. Du sang, de la sueur et des larmes tous les jours », a lâché Aaron Gordon à l’occasion de son retour à Orlando la semaine dernière avec sa nouvelle équipe de Denver.

Mystère et suspense

Ce 25 mars 2021, les cœurs étaient également lourds dans le clan des Nuggets, en transit entre Tampa Bay, où ils venaient d’affronter Toronto, et la Louisiane.

« Nous étions dans le bus, et le bus s’est arrêté pendant 30 à 45 minutes devant l’avion », s’est ainsi remémoré RJ Hampton. « Nous savions tous que c’était la date limite (des transferts) et que quelqu’un allait être échangé. Moi, Will (Barton), Monte (Morris), Gary, on criait tous à l’avant du bus, genre : ‘Yo, Tim (Connelly, GM des Nuggets), qui va être échangé ? Dis-le nous! ».

Lorsque le couperet est tombé et que RJ Hampton ainsi que Gary Harris ont été priés de quitter leurs coéquipiers, l’émotion a particulièrement gagné ce dernier, un des joueurs emblématiques de cette équipe.

« C’était émouvant, c’est sûr. C’était définitivement un moment émotionnel, de dire au revoir aux gars. C’était la dernière fois que nous étions tous dans la même équipe, la dernière fois que nous avons pris le bus ensemble. C’était vraiment beaucoup d’émotions. Quand on y repense, on ne peut que sourire », s’est rappelé l’arrière. « Ce ne sont que de bons souvenirs. Je n’ai que des bonnes choses à dire sur Denver durant le temps que j’ai passé là-bas. C’est l’équipe qui m’a drafté, l’équipe dans laquelle je suis arrivé à 19 ans, jusqu’à 26 ans. Ce n’était pas facile de partir, mais je suis heureux là où je suis maintenant ».

Aaron Gordon, le joueur que les Nuggets voulaient

Gary Harris et RJ Hampton ont quitté les Rocheuses pour le soleil floridien, rejoignant une équipe où ils sont impliqués dans le processus de reconstruction.

Aaron Gordon a fait le chemin inverse pour franchir un cap dans sa carrière. Aucun d’entre eux n’a choisi cette situation, mais tout le monde s’en est accommodé. « Est-ce que j’ai le choix ? », s’est notamment souvenu avoir écrit RJ Hampton à son agent lorsque ce dernier lui a demandé s’il voulait bien aller à Orlando.

Du côté de Denver, le souvenir de ce trade est aussi l’occasion d’en faire le bilan. Et si c’était à refaire, il y a fort à parier que les Nuggets re-signeraient les yeux fermés.

« D’une manière étrange, je suis heureux que cela se soit passé comme ça », a souligné Mike Malone. « C’était difficile de dire au revoir à un gars comme Gary Harris, qui était là depuis aussi longtemps. J’aime Gary Harris, j’aime R.J. Hampton, mais c’était une décision nécessaire. Ce qu’Aaron Gordon apporte n’est pas négligeable. Encore une fois, nous étions à 19 victoires pour 6 défaites avec AG après la « trade deadline ». Ça doit être le meilleur basket qu’il ait jamais joué ».