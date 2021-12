Iggy a ramené de bons tuyaux de Miami

Touché au genou depuis le 17 novembre, Andre Iguodala n’est plus réapparu en tenue depuis cette date, mais son rôle dépasse évidemment le cadre du terrain. Le triple champion NBA est revenu aux Warriors pour apporter son expérience aux petits nouveaux, mais aussi quelques bons conseils glanés du côté de Miami.

« Notre environnement est un peu plus détendu », explique Andre Iguodala dans le podcast de Draymond Green. « Il y a une ambiance hippie, où chacun va à son propre rythme et se comporte comme il le souhaite. À Miami, c’est un peu plus strict et carré, tout le monde est dans le rang. Je peux y voir des faiblesses dans les deux. »

Aucun système n’est parfait, mais Andre Iguodala pense qu’il est possible de tirer le meilleur de ses deux cultures.

« Les deux franchises ont eu beaucoup de succès et Pat Riley est probablement l’un des joueurs/entraîneurs/GM les plus performants de l’histoire de la NBA. Il a réussi à tous les niveaux. À Golden State, nous avons eu du succès, et j’ai vu quelques failles. En étant dans ces deux endroits, j’ai essayé de prendre du recul et d’apprécier la valeur des deux côtés. Quand j’étais là-bas, j’ai vu certaines choses que nous faisions avec les Warriors et que je pourrais appliquer à certains joueurs de l’équipe. Certains gars ne sont peut-être pas aussi forts mentalement quand ils sont jeunes, et il faut les pousser et les amener à s’ouvrir un peu. »

À écouter Iggy, il était entouré de joueurs semblables à Draymond Green du côté de Miami. « Quand on est impertinent, qu’on est compétiteur et qu’on a cette passion en soi, c’est la culture du Heat. J’ai pu l’apprécier encore plus. Je me disais : ‘Bon sang, les gars comme Draymond ont encore plus de valeur que je ne le pensais’, et je l’ai vu de près tous les jours. »

En mars dernier, Andre Iguodala avait aussi expliqué qu’il avait dispensé beaucoup de conseils aux jeunes du Heat. Notamment en leur expliquant que derrière la facilité et le talent d’un Stephen Curry ou d’un Kevin Durant, il y avait énormément de travail. « Ils pensent que nous venions juste travailler tous les jours avec le sourire pour se donner le ballon, prendre quelques tirs, se prendre par la main et que tout était merveilleux. Mais je leur ai dit qu’il y avait beaucoup de travail à faire en amont, beaucoup de douleurs et d’obstacles à surmonter auparavant. Et une fois que j’ai eu l’opportunité d’être dans un environnement dans lequel je pensais pouvoir m’épanouir, et par rapport à tout ce que j’avais traversé, de bon ou mauvais, c’était juste un timing parfait. »