Le cinq majeur de la semaine | Les Cavs se rebiffent

Un cinq majeur placé sous le signe de la nouveauté cette semaine. Il faut dire que les équipes en forme (Houston, San Antonio ou encore Memphis sans Ja Morant…) sont assez surprenantes.

Sur les lignes arrières, on retrouve ainsi un Donovan Mitchell qui a retrouvé de l’adresse depuis quelques matchs, alors que c’est un Darius Garland de plus en plus libéré qui se fait une place à ses côtés, malgré la bonne semaine de Dejounte Murray, Zach LaVine ou encore de Desmond Bane.

Sur les extérieurs, le décisif DeMar DeRozan est un choix assez évident, quand on préfère mettre en valeur Jayson Tatum à ses côtés, sur cette semaine, même si Kevin Durant était toujours une option.

Enfin, sous le cercle, Nikola Jokic était également une possibilité, tout comme Rudy Gobert mais l’impact général de Jarrett Allen nous semble intéressant à noter, pour un duo de Cavaliers dans le cinq.

Comme lors des quatre dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.