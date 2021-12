Peu de points mais beaucoup d’impact pour Rudy Gobert

Dans la victoire à Cleveland, Rudy Gobert n’a inscrit que trois paniers, mais l’un d’entre eux a marqué les esprits. En fin de rencontre, alors que rien n’est encore joué entre les deux équipes, le pivot du Jazz prend un rebond offensif, remonte au cercle et postérize son adversaire du soir, Jarrett Allen.

Une action superbe et importante en plein « money time », saluée par son coach et ses coéquipiers.

« Il a conclu avec explosivité », commence Quin Snyder pour le Salt Lake Tribune. « Sur ces possessions, c’est une question de volonté et quand ça compte, il a pris le rebond offensif le plus important », poursuit Donovan Mitchell.

Le Français a terminé la rencontre avec 6 points donc, mais surtout 20 rebonds et 5 contres en 38 minutes. C’est son quatrième match à 20 prises ou plus cette saison et à chaque fois, le Jazz l’a emporté.

« Il a un tel impact sur les matches », se réjouit Donovan Mitchell. « On sait tous évidemment qu’il est notre pilier défensif, mais il est aussi présent au rebond, près du cercle, et ça nous permet de courir. Dans un match comme ça, sans Hassan Whiteside, il est tout seul. Il a beaucoup de pression, mais il a surmonté tout ça. »

« On a la chance d’avoir un joueur qui pense aux autres, c’est un luxe »

Son remplaçant n’était effectivement pas disponible dimanche soir. N’est-il pas justement frustré, de ne pas avoir plus de munitions dans ces cas-là, en presque 40 minutes sur le parquet ?

« Je ne vais pas dire que j’aime ne pas toucher le ballon, mais peu importe la situation, je vais faire mon maximum pour apporter et aider l’équipe à gagner », assure-t-il. « Est-ce que je veux le ballon ? Oui. Devrais-je l’avoir ? Oui, bien sûr. Mais je ne me plains pas. »

Le meilleur rebondeur et deuxième contreur de la ligue (14.7 rebonds et 2.3 contres de moyenne) se concentre comme toujours sur le collectif et la défense. Pour le plus grand bonheur du Jazz.

« On a la chance d’avoir un joueur qui pense aux autres, c’est un luxe », admet Mike Conley. « Il n’a pas besoin de marquer des points pour avoir de l’impact sur une partie, pour dominer une rencontre. Même dans ce match contre Cleveland, il a eu des opportunités dans la raquette, pour marquer, mais il a préféré faire une passe dans un coin pour un 3-points. Peu d’intérieurs font ça. »