Pour Steve Nash, la conférence Est est plus dense que jamais

À l’Ouest ? Les Warriors et les Suns survolent les débats, avec un Jazz qui tentent de suivre le rythme devant un ventre mou composé de huit équipes qui tournent autour des 50% de victoires. C’est une autre histoire à l’Est.

Si les Nets (16 victoires – 7 défaites) font la course en tête, l’écart avec les poursuivants est bien moindre. Actuellement 6e, les Hornets (14-11) par exemple n’ont finalement que trois matches de « retard » sur les joueurs de Brooklyn. Les Knicks (11-12), pourtant 11e, n’en ont que cinq.

Autrement dit, cette conférence Est, avec pas moins de dix équipes au bilan équilibré ou mieux, est particulièrement dense après une vingtaine de matches disputés.

Un constat que Steve Nash, le coach des leaders de la conférence, a déjà eu l’occasion de faire.

« C’est simple, l’Est n’a jamais été aussi forte depuis un moment. Il n’y a pas de matches ‘donnés’ pour ainsi dire. La conférence Ouest est excellente et compte quelques grandes équipes au sommet, mais l’Est est dense. On a l’impression de batailler chaque soir. Je pense que c’est une bonne chose pour l’équilibre de la ligue. »

Les impressions de l’ancien double MVP des Suns se vérifient dans le bilan de sa propre équipe. Ses Nets sont en effet intraitables cette saison face aux équipes au bilan négatif (dix victoires en dix matches) mais sont beaucoup plus à la peine face aux autres (six victoires – sept défaites). Et face à leurs concurrents de l’Est, qu’ils ont très majoritairement affrontés jusqu’ici, ils ont déjà laissé cinq matches en cours de route (13-5).

« On a l’impression de ne pas avoir vu ça depuis les années 90 mais c’est génial de voir une conférence Est aussi compétitive jusqu’ici », apprécie Steve Nash. Et c’est sans doute ce qu’il y a de mieux pour préparer ses hommes à leur prochain périple en playoffs, qui doit les mener jusqu’à une éventuelle finale NBA.