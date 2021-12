Une idée lumineuse pour la nouvelle « KD 14 x Ron English »

Nike avait déjà frappé fort sur sa première KD 14 en collaboration avec l’artiste américain Ron English, avec une version aux tons « psychédéliques ». Le nouveau modèle est tout aussi innovant au niveau du thème avec un clin d’œil à la collection de NFT appelée « Light Cult Crypto Club », et contenant des œuvres de Ron English à la gloire des… ampoules.

Cette KD 14, principalement rouge pâle et bleue, conserve les mêmes motifs que la version précédente au niveau de la tige. Ron English a « juste » imaginé une ampoule tirée de sa collection, chevelue et avec deux yeux violets pour habiller la sangle. L’intérieur du col est en violet, et on aperçoit aussi de légères touches de jaune, sur la tige, l’intérieur et le dessous de la chaussure.

Prévu à 150 dollars, le coloris « Light Cult Crypto Club » ne sortira pas avant 2022.

