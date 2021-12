Une Zion 1 aux tons « légers »

Si Zion Williamson brille par son absence et sa prise de poids depuis le début de saison, la Zion 1, première chaussure signature du joueur dessinée par Jordan Brand, nous rappelle à quel point le prodige des Pelicans est attendu sur la plus grande scène basket du monde.

Le nouveau coloris dévoilé présente une version aux tons plutôt légers, avec une tige blanche marquée de légère touches d’orange, et du bleu turquoise à l’arrière de la chaussure et sur la semelle extérieure. La languette présente un schéma d’atomes reprenant notamment le Z de Zion Williamson et le « Jumpman ».

Pas de sortie avant 2022 pour ce coloris attendu, comme les autres, à 120 dollars.

