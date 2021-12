D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns n’ont désormais plus d’excuses

L’objectif du restant de la saison pour D’Angelo Russell ? « Rester en bonne santé. » Depuis sa saison 2018-2019, la santé est un facteur clé dans la carrière du meneur. 45 matches joués en 2020, 42 la saison passée… Le meneur a enchaîné les pépins, ce qui n’a pas facilité son intégration au sein des Wolves, depuis son échange des Warriors en février 2020.

Une situation d’autant plus frustrante pour lui que son ami de toujours, Karl-Anthony Towns, a lui aussi été régulièrement sur la touche. Résultat, les deux hommes ont eu peu d’occasions d’évoluer ensemble.

Jusqu’à cette saison où les deux stars sont plus ou moins épargnées par les blessures. Ce facteur change la donne pour Minnesota qui peut maintenant s’appuyer à plein temps sur ses deux hommes forts, accompagnés par la troisième principale menace des Wolves, Anthony Edwards.

« C’est bien d’avoir l’opportunité de le voir à l’œuvre, note le meneur, interviewé par Hoopshype. Nous sommes en bonne santé. Ne pas être sur le terrain n’est plus notre excuse. C’est bien pour nous d’aller jouer et de pouvoir montrer ce dont nous sommes capables. »

Trop tôt pour penser aux playoffs

En l’occurrence, ils sont capables de bonnes choses, surtout en ce moment. Après une entame de saison encore compliquée, les Wolves ont enchaîné une belle série de cinq victoires consécutives, et même remporté sept matches sur huit.

« J’aime notre approche, poursuit le meneur, dont la moyenne de points est exactement la même que l’an passé (19 unités). On a un bon groupe de gars qui viennent prêts chaque jour et à chaque entraînement. On a une bonne complémentarité avec des gars plus âgés et d’autres plus jeunes. Tout s’harmonise bien. On a un entraîneur proche des joueurs, c’est la cerise sur le gâteau. C’est un bon parcours jusqu’à présent pour ces 20 premiers matchs. »

Cette belle dynamique permet aujourd’hui aux Wolves de pointer à la 9e place à l’Ouest, avec 11 victoires et 12 défaites, avec seulement une victoire de moins que les Lakers. Au point de se mettre à rêver d’une éventuelle participation au « play-in ». Les phases éliminatoires d’ailleurs, les Wolves y pensent-ils ? « C’est trop tôt », termine prudemment l’ancien All-Star des Nets.