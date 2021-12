Khris Middleton, l’ange gardien de Bobby Portis

« Khris savait à quel point j’étais impliqué. Il savait que je n’allais pas mal le prendre. Il savait que j’étais un compétiteur et il savait que je voulais la même chose que lui, autant que lui. Il savait que lorsqu’il allait dire quelque chose, je ne le regarderais pas en me disant qu’il est juste en train de me crier dessus. C’est quelque chose qui me booste en fait. J’aime quand les gens crient, parce que je sais qu’ils sont vraiment à fond dedans ».

L’épisode remonte au Game 6 des dernières Finales, le match le plus important de la carrière des deux protagonistes. Bobby Portis monte en température après avoir récolté une technique. Alors qu’il voit son coéquipier sur le point de perdre le fil, Khris Middleton lui passe alors une soufflante, et le replonge dans le match, reléguant au second plan un fait de jeu qui, parmi tant d’autres, aurait pu faire basculer le match du mauvais côté.

La fin des mauvaises habitudes

Près de cinq mois plus tard, Bobby Portis n’a rien oublié de cette anecdote et mesure l’impact que Khris Middleton a pu avoir sur lui depuis son arrivée dans le Wisconsin.

Pour la première fois de sa carrière, l’intérieur a dû se conformer aux exigences d’une équipe calibrée pour aller chercher le titre. Ce qui a impliqué des changements drastiques dans son approche du jeu.

« Vous savez, être dans de mauvaises équipes ou plutôt dans des équipes qui n’ont aucune aspiration à faire les playoffs ou à gagner le titre, ça vous incite en quelque sorte à développer de mauvaises habitudes au fil des années », a-t-il expliqué. « J’ai pris beaucoup de mauvaises habitudes en cinq ans dans la ligue et je m’en suis sorti en étant un joueur de l’ombre et en ne défendant pas. J’ai même été étiqueté comme un gars qui ne savait pas défendre. J’utilisais toute mon énergie pour essayer de marquer des paniers ».

Khris Middleton s’est donc chargé de lui faire comprendre que cette mentalité ne pourrait pas coller avec l’esprit régnant chez les Bucks, tous unis derrière un objectif commun.

« Quand tu es dans une équipe comme ça, tu n’as aucune action, aucune possession où tu peux lever le pied. Chaque possession compte. Chaque match compte, parce que nous essayons de gagner le plus de matchs possible pour avoir l’avantage du terrain en playoffs. Et j’avais vraiment besoin de ça, que Khris me rentre dedans ».

Le tandem gagnant cette nuit

Cette exigence ressort notamment dans les moments difficiles, comme ça a été le cas cette nuit, alors que Milwaukee recevait le Heat en l’absence de Giannis Antetokounmpo. Et devinez qui ont été les deux hommes du match à guider les Bucks jusqu’à la victoire ? Khris Middleton et son match plein (22 points, 6 rebonds, 9 passes décisives), parfaitement secondé par Bobby Portis, auteur d’un gros double-double à 19 points et 16 rebonds.

« C’est parfois la meilleure chose et la meilleure façon d’apprendre, lorsque les joueurs deviennent aussi des coachs. Des joueurs qui dirigent une équipe en faisant la police. On a beaucoup de gars comme ça », a conclu Bobby Portis, de retour pour de bon sur le droit chemin, notamment grâce à l’appui de son ange gardien.