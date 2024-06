Il y a neuf ans, Lance Stephenson soufflait dans l’oreille de LeBron James

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Lance Stephenson ne rêve plus de NBA… et il a passé sa saison au Porto-Rico. Auteur d’une carrière très correcte, il restera à jamais celui qui avait… soufflé dans l’oreille de LeBron James !

« Il m’arrive de faire la même chose avec ma femme. C’est vraiment une tactique défensive » avait ironisé LeBron James au moment des faits. C’était au coeur d’une série palpitante entre le Heat et les Pacers, il y a deux ans, il avait donné sa version des faits.

« Je ne l’avais pas préparé. C’était dans le feu de l’action. On est sur le terrain, en compétition… Tout le monde ne veut qu’une chose : gagner le match. Parfois, vous faites tout ce qu’il faut pour gagner le match. Ce gars est difficile à défendre, alors il faut donner le meilleur de soi-même, et c’est ce que j’ai fait. »

Coéquipiers aux Lakers

Impuissant, Lance Stephenson avait donc essayé de déconcentrer LeBron James, et les réseaux sociaux en ont fait un « mème » qui est resté dans les mémoires. « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit montré… Je ne savais pas que cela avait été enregistré. Ils ont saisi pile poil au bon moment. C’était dingue ! »

Quelques années plus tard, Lance Stephenson et LeBron James s’étaient retrouvés aux Lakers. « Je ne pensais pas que cela arriverait… C’était une super expérience et j’ai beaucoup appris des vétérans. Mais on n’en a jamais reparlé… »