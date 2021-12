Lance Stephenson revient sur le jour où il a soufflé dans l’oreille de LeBron James

Frappés par le sort avec une multitude de blessures graves et de joueurs à l’isolement, les Nuggets ont eu la permission d’ajouter un joueur supplémentaire, et ils ont opté pour Davon Reed, un arrière. Ils sont allés le chercher dans leur équipe de G-League où évolue un certain Lance Stephenson. L’ancien arrière/ailier des Pacers et des Hornets rêve toujours de jouer NBA, et il y croit fermement.

« Je peux clairement apporter l’expérience d’un vétéran. Je peux aider une équipe en mettant des shoots ouverts, en sachant où me placer en défense, et faisant des actions intelligentes, et simplement en pouvant être un leader » répond-il à Hoopshype à propos de ce qu’il pourrait apporter à une franchise.

Le plus cruel pour lui, c’est qu’en mars 2020, il était tout proche de s’engager avec les Pacers, mais le Covid-19 a tout fait capoter.

« Jouer en NBA serait génial pour moi, et peu importe l’équipe où je finirai ma carrière » poursuit-il. « Vous savez, Indiana est comme chez moi. Ce sera toujours génial d’y revenir, mais mon but, c’est de rejoindre une équipe NBA, de les aider, et de gagner un titre. »

Aujourd’hui âgé de 31 ans, Lance Stephenson revient sur l’un des moments les plus incroyables de sa carrière. C’était il y a huit ans, lors d’une série mémorable face au Heat. Personne n’a oublié cette image lorsqu’il avait… soufflé dans l’oreille de LeBron James !

« Je ne l’avais pas préparé. C’était dans le feu de l’action. On est sur le terrain, en compétition… Tout le monde ne veut qu’une chose : gagner le match. Parfois, vous faites tout ce qu’il faut pour gagner le match. Ce gars est difficile à défendre, alors il faut donner le meilleur de soi-même, et c’est ce que j’ai fait. »

Impuissant, Lance Stephenson avait donc essayé de déconcentrer LeBron James, et les réseaux sociaux en ont fait un mème qui est resté dans les mémoires. « Je ne m’attendais pas à ce que ce soit montré… Je ne savais pas que cela avait été enregistré. Ils ont saisi pile poil au bon moment. C’était dingue ! »

Quelques années plus tard, Lance Stephenson et LeBron James se retrouveront aux Lakers. « Je ne pensais pas que cela arriverait… C’était une super expérience et j’ai beaucoup appris des vétérans. Mais on n’en a jamais reparlé… »