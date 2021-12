Kevin Love encore à l’honneur pour son engagement en faveur de la santé mentale

« Mon cœur me frappait le torse. Je n’avais plus d’air dans mes poumons. J’essayais de me libérer la gorge pour respirer et j’avais mis ma main à l’intérieur de ma gorge. C’était terrifiant. Je pensais que je faisais un arrêt cardiaque. J’étais vraiment effrayé. J’ai vraiment cru que j’allais mourir ».

Comme il l’a confié par la suite, Kevin Love a connu un avant et un après 5 novembre 2017, ce jour où une crise d’angoisse l’a contraint à déclarer forfait avant un match des Cavs. Au même titre que DeMar DeRozan, l’intérieur des Cavs a ainsi porté l’attention sur la question de la santé mentale chez les athlètes professionnels.

Quatre ans plus tard, la santé mentale au cœur des enjeux

Un « engagement » qui lui vaut encore des titres honorifiques en guise de reconnaissance, comme le « Morton E. Ruderman Award for Inclusion » qui lui a été décerné cette semaine par la « Ruderman Family Foundation ».

« Kevin Love a pris à plusieurs reprises des mesures pour éradiquer la stigmatisation de la santé mentale en partageant les histoires de ses luttes contre la dépression, l’anxiété et d’autres défis », a écrit la fondation dans un communiqué. « Il a également créé le « Kevin Love Fund », dont l’objectif ambitieux est d’aider plus d’un milliard de personnes sur une période de cinq ans ».

Kevin Love a en effet multiplié les actions et les interventions publiques depuis quatre ans pour contribuer à libérer la parole dans le milieu du sport professionnel. Les exemples de prises de positions de sportifs de tous bords sur la question de la santé mentale sont désormais nombreux.

« Lorsque j’ai parlé pour la première fois de mes combats sur la santé mentale, ça a transformé ma vie », a-t-il déclaré en marge de cette nouvelle distinction. « Au cours des dernières années, les athlètes du monde entier nous ont montré un courage incroyable en mettant en lumière les conséquences de la pression extrême sur la santé mentale. Ils ont contribué à donner le coup d’envoi d’un changement culturel autour du bien-être mental ».