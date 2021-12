Cleveland a vaincu le signe indien

La dernière fois que les Cavs avaient gagné à Miami, Shaquille O’Neal foulait encore les parquets, et ce soir de janvier 2010, il avait compilé 51 points avec LeBron James. Il aura fallu attendre 4 329 jours pour que leurs successeurs s’imposent sur le parquet du Heat. Cela représente 20 défaites de suite, et Kevin Love est ravi.

« On n’avait pas gagné ici depuis je suis arrivé à Cleveland. Je ne connais pas la date exacte, mais je crois que c’était 2010 la dernière fois, et on avait encerclé ce match sur le calendrier » a réagi le champion 2016. « À l’entraînement, on était déterminés et on voulait vraiment gagner. On savait que Jimmy n’était pas là. On savait qu’ils n’avaient pas Bam non plus. Il y a eu de l’effort des deux côtés du terrain, et on voulait encore gagner à l’extérieur. »

Comme l’a fait remarquer Evan Mobley, le rookie avait neuf ans la dernière fois que les Cavaliers s’étaient imposés à Miami… Pour Jarrett Allen, le danger était de penser que ce serait plus facile comme le Heat était privé de ses deux meilleurs joueurs.

« On voulait donner le ton d’entrée » a expliqué le pivot de Cleveland. « On savait tous qu’il leur manquait deux stars, mais ce n’était pas une excuse pour nous, et il ne fallait pas se relâcher. On a balancé le premier coup, et on a ramené la victoire chez nous. »

Déjà vainqueur de 18 points à Dallas, Cleveland fait à nouveau peur avec son « tall ball », et ce que retient JB Bickerstaff, c’est que ses joueurs abordent chaque match avec la même concentration, et non le fait que son équipe a mis fin à une série. Pour lui, son équipe a pris conscience de son potentiel.

« Nous sommes une équipe différente, et il y avait une équipe différente en face. On ne préoccupe pas de tout ça… On savait qu’on avait un boulot à faire, et c’est la manière avec laquelle on a abordé le match. Il ne peut pas y avoir de relâchement quand vous affrontez une équipe du calibre de Miami. Nos joueurs en avaient conscience, et ils ont abordé cette rencontre avec l’idée que c’était un business à faire. »

Prochaine étape du « road trip » : Washington avec la possibilité de remporter une 4e victoire de suite.