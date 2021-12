Kyle Lowry : « J’ai juste à m’assurer que je simplifie la vie de tout le monde »

Au même titre que celle de Jimmy Butler à l’été 2019, l’arrivée de Kyle Lowry à Miami en août dernier faisait saliver du point de vue de la culture et de l’identité de la franchise. L’ajout d’un vétéran de son calibre, chef d’orchestre d’une magnifique équipe de Toronto couronnée en 2019, dans une franchise reconnue pour son professionnalisme et sa stabilité laissait présager de belles choses.

Près de quatre mois plus tard, maintenant que le premier quart de la saison 2021/2022 est franchi, l’ancien pensionnaire de la fac de Villanova prend le temps d’apprécier son intégration. « Chaque équipe possède des standards différents », explique-t-il à USA Today. « Je viens d’une équipe où j’ai aidé à établir ces standards, alors qu’ici, je n’ai eu qu’à rentrer dans le rang et prendre part à ce standard. »

Véritable « glue guy » d’une formation installée dans la première partie de la Conférence Est (13-9), Kyle Lowry n’a plus nécessairement besoin d’endosser la responsabilité d’inscrire les points comme il a pu le faire par le passé à Toronto (22.4 points par match durant la saison 2016/17).

De l’intelligence de jeu qui profite à tout le monde

Dans cet effectif, le champion olympique 2016 peut tranquillement se désintéresser des statistiques pour se concentrer sur d’autres tâches : « Je n’ai pas à scorer 10 ou 12 points par match pour nous permettre de gagner. J’ai juste à aller sur le terrain, faire mon boulot, m’assurer que je simplifie la vie de tout le monde. »

Sentiment partagé du côté de son coach Erik Spoelstra, soulagé de pouvoir compter dans ses rangs le sextuple All-Star après des années à l’affronter : « Son intelligence éclair et sa compréhension du jeu sont à un niveau si élevé que cela déteint sur tout le monde dans l’équipe. (…) J’ai toujours été grand fan de Kyle, en grande partie car j’ai souvent été face à lui, à l’affronter. J’ai vu comment il pouvait avoir un impact et contribuer à la victoire. »

Mais voilà, coup sur coup, Miami vient de perdre Jimmy Butler, et surtout Bam Adebayo pour six semaines, et Kyle Lowry va devoir en faire plus… « On a deux gars en moins, et on doit se concentrer sur le fait d’en faire un petit peu plus, et de se focaliser sur les détails dans tous les domaines. »

Cette nuit, face à Cleveland, Kyle Lowry a déçu avec sept petits points et beaucoup de frustration, au point d’écoper d’une technique alors qu’il était sur le banc pendant le « garbage time ». « Il va falloir qu’on fasse évaluer certaines choses. Pas de changement, mais de l’adaptation » précise-t-il au Sun-Sentinel. « C’est le plus important« .

Une vraie complicité avec Jimmy Butler

Heureusement, la blessure au coccyx de Jimmy Butler est en voie de guérison, et leur complicité ainsi que leur talent devraient permettre au Heat de faire le dos rond en l’absence de Bam Adebayo. Les deux se sont connus en 2016 aux Jeux olympiques de Rio, et ils sont issus du même moule.

« On se complémente mutuellement car ses compétences sont illimitées. Il bosse aussi dur que moi. Il fait toutes les choses qu’un professionnel devrait faire et se soucie du jeu au plus haut point, tout comme moi » conclut Kyle Lowry sur Jimmy Butler. « Je lui donne la possibilité de marquer, d’être lui-même et de déployer son énergie sur d’autres secteurs sans qu’il ait besoin de se soucier de la création. Je lui donne la possibilité de prendre ses shoots, de marquer, de défendre. Lui me permet de faire des matchs durant lesquels je ne score que deux, trois, quatre points car la superstar de mon équipe fait le boulot. »

Dans les chiffres, la présence du natif de Philadelphie est effectivement bénéfique pour le leader du Heat puisque Jimmy Butler affiche cette saison le meilleur pourcentage aux tirs de sa carrière (51.9%), ainsi que sa deuxième plus haute moyenne de points marqués (23.6) après celle de l’exercice 2016/2017 à Chicago (23.9).