Le MVP de la nuit | Un gros coup de Tate

Quand on a vu Christian Wood se tordre la cheville, comme la saison passée d’ailleurs, on s’est dit que les Rockets étaient partis pour vivre une soirée très compliquée à OKC. Sauf que Stephen Silas a quelques solutions de rechange et des coéquipiers modèles, et Jae’Sean Tate a répondu présent pour réaliser son meilleur match en carrière. Sa ligne de stats est rare : 32 points, 10 rebonds, 7 passes, 5 contres et 3 interceptions. Le tout à 11 sur 15 aux tirs en 35 minutes pour 48 d’évaluation. Dans l’histoire des Rockets, seul Hakeem Olajuwon avait réalisé une telle prestation !

« Les mots manquent pour parler du jeu de JT » a réagi le coach des Rockets, qui en profite pour mettre en avant Daniel Theis. « JT et Daniel étaient prêts à jouer. Daniel n’avait pas joué depuis trois matches, et il nous a permis de tenir le coup en deuxième mi-temps. La détermination est un mot important. »

La première victoire à l’extérieur de la saison !

Déjà privés de Jalen Green, les Rockets ont perdu Wood donc, mais aussi Kevin Porter Jr en première mi-temps, et malgré ça, ils sont parvenus à s’imposer à OKC (114-110) et signer une 4e victoire de suite ! Dans la tempête, Jae’Sean Tate s’est révélé comme « go-to-guy », et il inscrit 13 de ses 32 points dans le dernier quart-temps, dont ce petit « hook shoot » au-dessus de Darius Bazley à moins de 30 secondes de la fin pour donner trois points d’avance.

« Cela démontre juste la confiance que le coach et mes coéquipiers ont en moi » explique Jae’Sean Tate. « On a perdu quelques-uns de nos meilleurs joueurs, mais tout le monde a élevé son niveau de jeu. Il n’y a pas que moi. Franchement, ce soir, on a juste montré du combat. Le coach et mes coéquipiers ont continué de me donner le ballon aux endroits que j’affectionne. Et il y avait de la volonté et du combat. On en avait besoin. C’est notre première victoire à l’extérieur et ce n’était pas facile. »

Pour Stephen Silas, c’est un privilège de pouvoir compter sur un élément comme Jae’Sean Tate. Bon défenseur, cet ailier peut dépanner sur plusieurs postes, et on a donc découvert qu’il pouvait être la première option en attaque.

« Du début à la fin, c’est le gars qui s’est donné le plus à fond » insiste le coach. « À la fin, on l’a servi en isolation pour qu’il puisse enfoncer son défenseur et finir près du cercle. Il a réalisé des actions énormes dans le 4e quart-temps. J’ai confiance en lui plus qu’en n’importe qui. Il a gagné cette confiance et il la mérite ! »