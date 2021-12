Plongés dans un contexte délicat depuis la blessure de Ja Morant, les Grizzlies ne retiendront que la victoire, cette nuit sur le parquet des Raptors. Celle-ci tenait particulièrement à cœur à Dillon Brooks (17 points, 4 rebonds, 4 interceptions) qui a tout tenté pour aider les siens à l’emporter (91-98). Et même s’il a parfois été laborieux, au tir notamment (5/18), son envie et son engagement ont finalement contribué à faire pencher la balance.

Après la rencontre, Dillon Brooks a rappelé à quel point ce match pouvait être important pour lui.

« C’est clair que j’avais coché ce match. En fait, ça fait quatre ans que je n’étais pas venu, puisque ma seconde saison, je m’étais cassé un orteil, je n’avais pas pu jouer », a-t-il expliqué, les Raptors étant en Floride l’an passé. « J’adore jouer ici, c’était un rêve. J’ai encore des magazines de l’époque où Vince Carter, Antonio Davis et Alvin Williams jouaient ici. J’aime cette culture. J’adore ce qui se passe avec les Raptors ».

Piqué par Jamaal Magloire

Dillon Brooks s’est notamment fait remarquer en hurlant « This is my House » en fin de match alors que le match penchait en faveur des Grizzlies, expliquant sa réaction par rapport aux taquineries de Jamaal Magloire, ancien pivot de la ligue, All-Star en 2004 et qui fait désormais partie du staff des Raptors.

« Il y avait Jamaal Magloire sur le banc qui n’arrêtait pas de me répéter : ‘C’est notre maison, c’est chez nous’. Et j’aime quand les gens me parlent, parce que ça me rend meilleur ».

Dans le final, Dillon Brooks a fait du Dillon Brooks, en s’arrachant au rebond offensif mais en donnant également de sa personne en défense. « J’ai toujours essayé de me fondre dans l’équipe, que ce soit en apportant du scoring, de l’agressivité, de la défense, de l’énergie, je suis prêt aussi pour boucher les trous, et jouer dur ».

Symbole de l’évolution du basket au Canada

Son retour victorieux en Ontario a aussi été l’occasion pour lui de mettre en avant l’évolution du basket canadien ces vingt dernières années, alors qu’il promet un avenir radieux à ce pays ayant longtemps vécu dans l’ombre de son voisin américain sur le plan de la balle orange.

« Ça a commencé à l’époque où je commençais à regarder, avec Vince Carter, Steve Nash et même Jamaal Magloire, des joueurs qui arrivaient à briller et qui nous motivaient, qui nous montraient que les jeunes Canadiens pouvaient aller en NBA. On le voit maintenant, il y a tellement de talent, avec des gars comme RJ Barrett, Jamal Murray, Andrew Wiggins, Tristan Thompson qui viennent du Canada, ce qui est incroyable. Des gars qui arrivent à s’en sortir et à intégrer la ligue comme Chris Boucher, moi, Nickeil Alexander-Walker… J’ai l’impression que chaque année il y a deux ou trois gars qui arrivent dans la ligue et haussent le niveau du basket canadien », a-t-il ajouté. « Dans cinq ou six ans, on va devenir une superpuissance et vous allez voir tellement de gars venir du Canada au même niveau que les joueurs américains. C’est super à voir, il faut que ça continue ».