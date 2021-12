Sans Damian Lillard, les Blazers se relancent face aux Pistons

Après un « road trip » de trois matchs ponctué par trois défaites, les Blazers retrouvaient le Moda Center sans Damian Lillard, le meneur devant gérer des douleurs abdominales depuis cet été et les Jeux olympiques de Tokyo.

Norman Powell et Nassir Little manquaient également à l’appel pour Portland mais la troupe de Chauncey Billups a su compenser face à des Pistons qui restaient sur six défaites de suite. Les locaux ont ainsi tranquillement commencé à se détacher dans le deuxième quart-temps, pour ne plus jamais regarder en arrière (110-92).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Home Sweet Home. Dixième victoire consécutive des Blazers à domicile, qui continuent de prouver qu’ils sont une équipe totalement différente au Moda Center et ailleurs. Certes, il ne s’agissait que d’une modeste équipe de Detroit en face mais, sans Damian Lillard, Portland a semblé en contrôle, avec des principes clairs et une vraie alchimie collective, malgré les absents. À l’extérieur, ce sont des choses qu’on ne retrouve pas…

– Encore un 3e quart-temps raté des Pistons. Si les Warriors sont connus pour être la meilleure équipe des 3e quart-temps, et souvent faire la différence après la pause, les Pistons sont eux connus pour être la pire équipe au retour des vestiaires. Un constat une nouvelle fois confirmé avec ce 29-17 de Portland.

– Les pertes de balle. Dwane Casey a expliqué avoir fixé deux objectifs à son équipe pour tenir Portland : limiter les rebonds offensifs et les pertes de balle. Le coach peut regretter que son équipe n’ait pas réussi dans les deux cas. Les Blazers, emmenés par Jusuf Nurkic, ont ainsi récupéré trop de rebonds, mais les Pistons ont surtout perdu beaucoup trop de ballons, qui ont nourri les Blazers. 18 « turnovers », dont 6 pour Cade Cunningham et 5 pour Jerami Grant, c’est trop, surtout quand on est aussi maladroit (38% d’adresse générale dont 25% à 3-points).

TOPS/FLOPS

✅ CJ MCollum. Il a mal débuté le match, ratant ses quatre premiers tirs du match, mais le « combo guard » a ensuite donné le ton, allant chercher ses points près du cercle ou faisant feu à mi-distance et à 3-points. En l’absence de Damian Lillard, il a totalement assumé son statut de locomotive pour son équipe.

✅ Ben McLemore. L’arrière ne joue quasiment pas depuis le début de saison mais il a pu profiter des absences de Damian Lillard, Norman Powell et Nassir Little pour se dégourdir les jambes… et ainsi inscrire 17 points en 18 minutes, avec un 4/9 de loin qui n’a pas fait de mal à Portland.

⛔ La suragressivité défensive des Pistons. Il y a beaucoup de problèmes à Detroit, notamment sur le plan offensif, mais la cohérence défensive du groupe de Dwane Casey laissait également à désirer. Les Pistons ont ainsi tenté des choses, avec beaucoup d’agressivité sur le porteur du ballon, mais c’était désordonné et ça a globalement ouvert des boulevards dans le dos de la défense, tout le monde n’étant pas sur la même longueur d’onde.

LA SUITE

Portland (11-10) : les Blazers vont enchaîner les matchs à domicile, avec les Spurs qui arrivent jeudi soir, avant les Celtics et les Clippers. De quoi engranger les victoires ?

Detroit (15-6) : pour les Pistons, ce « road trip » très difficile se termine à Phoenix, demain soir…