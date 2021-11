Dejounte Murray et Derrick White n’oublient pas la G-League

Les stars et le prestige d’antan semblent aujourd’hui bien loin du côté des Spurs. Mais l’esprit d’équipe et la cohésion qui ont contribué à faire le succès de la franchise texane, sous l’égide de Gregg Popovich, demeurent.

Dernier exemple en date, la venue au H-E-B Center de Dejounte Murray et Derrick White, cadres de l’équipe première, pour supporter les Spurs d’Austin en G-League et encourager les joueurs de passage dans la formation coachée par Petar Bozic.

« C’est bien que ces gars-là viennent. Ça montre le type d’organisation que c’est », a déclaré le rookie Joe Wieskamp, en « Two-way contract ». « Vous avez deux de vos meilleurs joueurs, qui ont fait un match la veille au soir, qu’ils ont joué à fond et dans lequel ils se sont battus pour l’emporter, puis ils viennent à Austin ce soir pour nous voir jouer (…). On apprécie, et ça donne certainement un peu plus d’énergie aux gars de l’équipe de voir des joueurs passés par la G-League, devenus deux de nos meilleurs joueurs pour les Spurs ».

Une étape qui leur a souri par le passé

Dejounte Murray a répété ses gammes à Austin lors de sa saison rookie en 2016-2017 et s’en était tiré avec une moyenne de 17.2 points, 8 rebonds et 6.2 passes décisives par match. Derrick White y est passé la saison suivante, avec succès lui aussi puisqu’il a cumulé 20.1 points, 5 rebonds et 3.4 passes décisives par match sur l’exercice 2017-2018. D’autres éléments comme Lonnie Walker IV, Bryn Forbes ou Kyle Anderson sont également passés par Austin avant de rebondir en NBA.

La présence du back-court de l’équipe première n’a pas suffi aux Spurs d’Austin, battus 108-78 par l’équipe de G-League de Memphis d’Yves Pons (15 points), malgré les 14 points de Joe Wieskamp et les 18 points, 6 passes décisives du rookie Josh Primo.

Après la rencontre, Dejounte Murray et Derrick White ont fait un tour dans le vestiaire pour donner un dernier coup de boost au groupe. « En gros, c’est juste une étape. Jouez ensemble et tout se passera bien », a glissé Joe Wieskamp au sujet du message adressé par le tandem au reste de l’équipe.