Tom Thibodeau détaille pourquoi il met à l’écart Kemba Walker

La mise à l’écart de Kemba Walker est un coup de tonnerre à New York, mais elle n’est finalement pas si surprenante. Les problèmes du cinq majeur des Knicks étaient clairs depuis le début de la campagne, et Tom Thibodeau a expliqué qu’au quart de la saison, il avait assez de matière pour juger ce qui n’allait pas.

« Je n’aimais simplement pas la trajectoire que nous prenions, l’inconstance de notre équipe », a expliqué le coach. « Je voulais plus de taille. Je voulais que notre défense soit plus grande face à la mise en place de l’attaque. En gros, c’est la raison. On devait faire quelque chose de différent. »

Alors que les Knicks avaient créé la sensation l’an passé par leur grosse défense (la 4e meilleure de la ligue), Tom Thibodeau était bien conscient que l’attaque (22e l’an passé) devait progresser pour espérer aller loin en playoffs. C’est d’ailleurs pour ça que le club avait recruté Kemba Walker et Evan Fournier à l’intersaison. Le problème, c’est que si l’attaque s’est un peu améliorée (15e), la défense a par contre beaucoup régressé cette année (16e), avec l’ancien meneur des Hornets et des Celtics ciblé et en souffrance de ce côté du terrain.

La taille, ça compte

Lorsqu’il n’est pas sur le terrain, les Knicks affichent ainsi 99 points encaissés sur 100 possessions, ce qui placerait l’équipe comme la meilleure défense de NBA. Par contre, lorsque Kemba Walker joue, l’efficacité défensive de New York s’effondre à 116.3 points encaissés sur 100 possessions, ce qui en fait la pire défense de la ligue…

Même en attaque, ce n’est pas brillant puisque les Knicks passent de la 27e à la 9e attaque de la ligue quand il rejoint le banc. Bref, même si Tom Thibodeau a expliqué avoir beaucoup d’estime pour ce qu’a accompli Kemba Walker dans sa carrière, il devenait compliqué de le maintenir dans le cinq majeur.

La promotion d’Alec Burks doit donc au moins permettre de retrouver une assise défensive.

« Sa taille pèse, surtout en défense, puisqu’il prend les adversaires sur tout le terrain, qu’il touche beaucoup de ballons, qu’il dévie beaucoup de passes et tout ça », détaillait d’ailleurs Julius Randle au moment d’évoquer ce changement de cinq. « Il est bon de ce côté du terrain. Comme l’a dit le caoch, on va pouvoir « switcher » sur les postes 1 à 4, et peut-être que le rebond sera un peu meilleur également, avec sa taille sur le terrain. »

Les 1m98 d’Alec Burks sont ainsi un atout par rapport aux 1m83 de Kemba Walker, qui faisaient de lui une cible facile pour les chasseurs de « mismatchs » favorables.

« Quand on a cette taille, ça permet de « switcher » davantage », expliquait encore Tom Thibodeau. « Et je pense que ça va aider. Ça aide aussi au rebond. Ça aide à contrôler le ballon. C’est plus difficile de faire des passes dans le coin opposé, ce genre de choses. La façon dont on finit défensivement, avec le rebond. J’aime avoir de la taille. »

Une rotation resserrée

Les arguments s’entendent, mais le couperet est tout de même violent pour Kemba Walker, quadruple All-Star et natif du Bronx, qui réalisait un rêve en rejoignant les Knicks, et qui se retrouve ainsi écarté.

« C’est dur », a confirmé Julius Randle. « Mais moi, en tant que coéquipier, en tant qu’ami, il sait que je suis là pour parler, se défouler. Je serai toujours là pour lui … Il a été un grand joueur dans cette ligue pendant si longtemps. Il a fait du bon travail et a été un très bon coéquipier ici, également. Mais au bout du compte, tout le monde veut simplement gagner. Je pense que tous les gars dans le vestiaire veulent gagner, y compris lui ».

Reste désormais à voir les effets concrets de cette mise à l’écart, alors que Tom Thibodeau a également annoncé resserrer sa rotation, lui qui doit gérer d’autres problèmes, comme la baisse d’efficacité de Julius Randle et RJ Barrett, mais également les limites défensives de son autre recrue, Evan Fournier.