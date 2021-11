La série de trois victoires des Rockets est le fruit de multiples facteurs. Parmi eux, on peut souligner le retour de Kevin Porter Jr, qui a coïncidé avec la fin de la triste série de 15 revers. Sorti de l’infirmerie depuis trois matchs après une blessure à la cuisse, le meneur a franchi une nouvelle étape dans sa progression cette nuit en signant son premier triple-double en carrière avec 11 points, 10 rebonds et 11 passes décisives.

Son apport a été précieux aux côtés de Christian Wood (24 points, 21 rebonds), avec qui il est de plus en plus à l’aise sur le « pick-and-roll », surtout depuis que l’intérieur a été repositionné pivot.

« La cohésion entre KP et moi commence à s’améliorer », a déclaré Christian Wood. « On joue beaucoup de pick-and-roll. Le coach insiste là-dessus. Il veut que je le fasse à chaque fois. Il est assez catégorique sur le fait que « roller » encore et encore parce que ça crée beaucoup de décalages et les gars commencent à aider ».

Répétition, cohésion et unité

Kevin Porter Jr. a pour sa part confié que le fait d’avoir pu analyser le jeu depuis la ligne de touche durant sa blessure l’a aidé à mieux comprendre ce qu’il pouvait apporter à l’équipe. Son coach Stephen Silas l’a confirmé en mettant en avant le nombre de caviars distribués par son meneur sur les deux derniers matchs.

« Oui, il y a de ça, et en même temps c’est naturel. On est au 20e match de la saison, donc c’est normal que les gars soient plus à l’aise à jouer ensemble, avec les systèmes qu’on annonce, avec pas mal de choses », a glissé le coach des Rockets. « Le fait qu’il ait été sur la touche et qu’il ait pu voir depuis le banc, ça l’a clairement aidé. Mais c’est aussi la répétition qui aide dans notre progression et la sienne. Quand tu reconnais une certaine défense, tu fais la bonne lecture de jeu ensuite. On voit des choses similaires d’un match à l’autre et il fait de très bonnes lectures, avec 23 passes décisives en deux matchs, ce qui est super pour lui ».

L’enthousiasme des Rockets s’est également manifesté à travers le triple-double de Kevin Porter Jr, du fait qu’il ne manquait qu’un rebond au meneur pour celui-ci soit validé, et qu’il a pu compter sur le coup de pouce d’Alperen Sengun qui a volleyé le ballon afin que « KPJ » puisse aller chercher sa dixième prise.

Un signe qui ne trompe pas, symbole de la bonne entente qui règne désormais au sein du groupe.

« Les gars sont de plus en plus confiants, ils connaissent leur rôle et se nourrissent les uns des autres », a poursuivi Christian Wood. « Les gars font des écrans les uns pour les autres. Alperen Sengun qui laisse le rebond à KPJ pour qu’il obtienne son triple-double, c’est l’esprit d’équipe. C’est ce dont nous avons besoin. C’est ce qu’on aime voir ».