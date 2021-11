Fracture du pouce pour Jalen Suggs

Jonathan Isaac, Markelle Fultz, Michael Carter-Williams… L’infirmerie du Magic, pourtant déjà bien remplie, va compter un nouvel arrivant. Jalen Suggs s’est en effet blessé cette nuit, en cours de partie sur le parquet des Sixers.

Son équipe vient d’annoncer qu’il souffrait d’une fracture du pouce et qu’il serait sur la touche pour « une période de temps prolongée ». Autrement dit, au moins plusieurs semaines.

« C’est difficile pour Jalen d’être dans cette situation en ce moment, mais nos gars vont continuer à le soutenir et à le maintenir dedans », espère son coach, Jamahl Mosley.

Avant de quitter ses partenaires face aux 76ers, le rookie, qui officiait à la mène en l’absence de Cole Anthony, comptait 17 points (5/13) et 5 passes. Après 21 matches disputés, le 5e choix de la dernière Draft tourne à plus de 12 points, 3 rebonds et 3 passes mais pêche encore niveau adresse (34%).