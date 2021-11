Gabe Vincent, une option supplémentaire sur les lignes arrières du Heat

Dans sa deuxième véritable saison NBA, Gabe Vincent (1m91, 25 ans) est enfin en train de trouver ses repères. Sur ses cinq derniers matchs, il a établi son record de saison à trois reprises, d’abord à 13, puis à 18 et enfin à 20 points ce samedi face aux Bulls.

Meneur scoreur de 25 ans, l’international nigérian est une vrai-plus value pour le Heat en sortie de banc. Mais il aura fallu faire preuve de patience pour l’ancien de Santa Barbara, non-drafté en 2018.

« Gabe est en bonne santé cette année. Je ne pense pas que c’était vraiment juste de l’évaluer l’année dernière », précise Erik Spoelstra dans le Sun Sentinel. « Il essayait juste de s’accrocher, même s’il nous avait tout de même donné de bonnes minutes. Mais après son opération au genou, il n’était pas encore en pleine forme. Il essayait de retrouver son rythme. »

Une progression continue en coulisses

Avec ses 5 points et 2 passes de moyenne, Gabe Vincent n’est clairement pas parmi les premières options de Miami de l’effectif floridien, qui s’appuie d’abord sur Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry et autre Tyler Herro. Mais justement, à chaque absence de ce dernier, Gabe Vincent est une roue de secours tout à fait solide pour le Heat.

« C’est un gars qui joue dur, qui comprend le jeu, qui va commettre quelques erreurs par ci par là, mais sa capacité à rentrer certains tirs et à jouer avec confiance, nous donne une dynamique intéressante », note Kyle Lowry. « Il tire profit de son opportunité et je suis content pour lui. »

Signé en janvier 2020 par le Heat pour un « two-way contract », après avoir mis la G-League à feu et à sang à 3-points (avec 23 points de moyenne en 2019/20, avec le trophée de meilleure progression à la clé), Gabe Vincent a tapé dans l’œil du Heat qui a pris le temps de faire mûrir son shooteur en coulisses.

« Lors de mon passage en G-League, j’étais connu pour mes 3-points. Mais j’étais aussi un scoreur. J’ai marqué des points de plein de façons différentes. J’ai eu quelques opportunités de montrer ça aussi. Selon avec qui je joue, je suis aussi sur le terrain pour faciliter le jeu. Ça dépend des situations dans lesquelles je suis placé. C’est différent chaque soir. Je peux montrer un aspect différent de mon jeu. »

La confiance récompensée

Avec 7 points, 2 passes et 2 rebonds de moyenne sur le mois de novembre, Gabe Vincent produit son meilleur basket en carrière. Mieux, il a gagné le respect de ses coéquipiers grâce à son éthique de travail et sa qualité de tir, tout simplement. Jimmy Butler approuve.

« Gabe est avec nous pendant les échauffements aussi. Je suis à l’aise avec les tirs qu’il prend parce que je le vois les prendre jour après jour quand on joue en un-contre-un à la salle [d’entraînement]. Le gamin a du ballon ! Il est tellement confiant et à l’aise. Il fait beaucoup de choses bien. Et il sait où la balle doit aller. Et puis, c’est vraiment un super gars, un excellent coéquipier. Il va changer des matchs pour nous cette année. »

Pétard ambulant en sortie de banc, Gabe Vincent n’a pas froid aux yeux. Aucun tir ne semble trop difficile pour lui, à l’instar de sa belle série derrière l’arc en début de dernier quart-temps face aux Bulls.

« Je me sens bien. J’ai beaucoup travaillé mon jeu et c’est bon de pouvoir en voir les fruits sur la grande scène. Mais ce n’était qu’une question de temps. Je n’ai jamais perdu foi en moi. Je sais qui je suis depuis le début de ma carrière et j’ai toujours été capable de shooter. C’est bon de voir mes tirs rentrer. C’est à mettre au crédit du staff et de mes coéquipiers aussi car ils ont toujours cru en moi » conclut-il ainsi.