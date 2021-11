Les Celtics se relancent à Toronto

Battu par les Nets puis les Spurs, Boston a repris sa marche en avant avec une 4e victoire en six matches, à la faveur de ce succès (109-97) obtenu face à l’équipe B des Raptors. À l’entre-deux, pas d’OG Anunoby, ni de Gary Trent Jr ou encore Khem Birch… Malgré ça, le jeu proposé par les deux équipes est assez intéressant dans ce premier acte. Pascal Siakam et Fred VanVleet montrent de belles choses balle en main et portent l’attaque des Raptors. Défensivement, Boston a du mal à montrer ses progrès, et c’est grâce à l’agressivité vers le cercle de Josh Richardson et Marcus Smart que Boston prend les commandes après 12 minutes (27-26).

Les Raptors ont du mal à stopper leurs adversaires sans faire de fautes. En retard défensivement, ils donnent l’occasion aux Celtics de briller sur la ligne des lancers-francs. L’intensité de la rencontre est moindre par rapport au début du match. Dans les cordes, les Raptors s’en remettent à VanVleet puis à Siakam pour répondre au talent de Jaylen Brown. Un tir à 3-points de Scottie Barnes permet aux Raptors de rester au contact à la pause (54-51).

Au retour des vestiaires, VanVleet continue son festival. Adroit, il régale dans le jeu à deux avec Barnes et il ne se pose pas de questions… Mais Boston fait front.

Marcus Smart à la création puis à la finition répond au « show VanVleet » et permet à Boston d’attaquer les 12 dernières minutes en tête (80-76). Trouvé par Siakam à 3-points, Svi Mykhailiuk ramène Toronto à une possession dans ce début de dernier quart temps (84-81). Mais sans s’affoler, Boston reprend les choses en main. Toujours dans le dur quand il s’agit de scorer, Jayson Tatum s’efforce de trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Toronto n’arrive plus à stopper et Boston vient de faire l’écart (102-91).

Les apports de Richardson puis d’Enes Kanter en sortie de banc en cette fin de match, permettent à Boston de signer une belle victoire à l’extérieur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Celtics. Amorphes par moment, les Celtics portés et guidés par Marcus Smart ont montré de belles choses défensivement dans le dernier acte. C’est en arrivant à stopper leurs adversaires sur plusieurs possessions qu’ils ont réussi à faire l’écart dans la rencontre. Encore trop irréguliers par moment, Brown et sa bande doivent absolument reproduire ce genre de séquences défensives pour s’installer plus haut au classement.

– L’apport des jokers de Boston. Pendant que Fred VanVleet prenait feu et que Jayson Tatum traversait le match comme un fantôme, Boston a pu compter sur le duo Kanter/Richardson en sortie de banc. À l’expérience, ils ont su scorer quand il le fallait, et leurs 30 points cumulés font la différence.

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Smart. Il est l’âme des Celtics. Ce soir, il a dicté le tempo défensivement mais surtout offensivement. Meilleur marqueur de son équipe, il a brillé aussi par sa capacité à trouver ses coéquipiers ouverts. Adroit de loin, il a permis à son équipe de faire le trou dans le dernier acte. Un vrai leader.

✅ Fred VanVleet. À lui tout seul, il aura maintenu son équipe dans le match dans un 3e acte où il n’a pas raté grand-chose. Adroit à 3-points, il trouve de mieux en mieux Scottie Barnes et leur complicité est prometteuse. Auteur d’un bon début de saison, il est devenu l’option numéro 1 des Raptors en attaque.

⛔ Jayson Tatum. Il est passé à côté de la rencontre. Très maladroit (2/16), il n’a jamais su redresser la barre. Heureusement pour son équipe, il s’est mis au service du collectif avec quelques caviars pour ses coéquipiers et un apport aux rebonds. Un match compliqué pour lui, mais une victoire qui fait du bien.

LA SUITE

Boston (11-10) : trois grosses journées de repos avant de recevoir Joel Embiid et les Sixers mercredi.

Toronto (9-12) : mardi, c’est Memphis qui débarque au Canada.