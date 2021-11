Même sans Ja Morant, les Grizzlies écrasent les Kings

Comme les Kings étaient sur deux victoires de suite et que Ja Morant était sur le banc, touché au genou, Sacramento nourrissait sans doute l’espoir de s’imposer à Memphis. Sauf que les hommes d’Alvin Gentry n’ont mis aucun ingrédient pour l’emporter.

Dépassés dans tous les secteurs, ils ont rapidement cédé face à une équipe de Memphis bien plus cohérente. Le match a été un long calvaire pour les Californiens, dominés dès l’entame et qui repartent du Tennessee avec quasiment 30 points dans les valises (128-101). La soirée à oublier pour eux, et une soirée tranquille pour les Grizzlies.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Excellente entame des Grizzlies. Les joueurs de Taylor Jenkins ont mis bien plus de rythme et d’intensité pour commencer cette rencontre. Les Kings, eux, et c’était déjà un signe, ont entamé la partie avec deux fautes offensives de suite et des tirs rapides. Memphis signe un 11-0 avec Dillon Brooks et Desmond Bane. Quelques instants après, les remplaçants enfoncent le clou et l’écart est déjà fait après un quart-temps.

– Des Kings sans réaction ou presque. Alvin Gentry n’a jamais trouvé de levier pour obtenir une réaction de ses joueurs, qui ont coulé minute après minute. La seule éclaircie, c’est sans doute l’entrée en premier quart-temps de Tristan Thompson. L’ancien des Cavaliers est arrivé sur le parquet avec son énergie et sa présence, et les Kings ont alors passé un 12-4. Mais après quelques instants, l’effet a disparu et les travers des Californiens ont repris le dessus.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif des Grizzlies sans Ja Morant. Les Grizzlies ont déroulé leur basket sans problème, bien aidés par les Kings évidemment. Néanmoins, l’absence de Ja Morant était quasiment invisible car le collectif a brillé. La balle circulait très bien, c’était propre et la marque est équilibrée avec sept joueurs à plus de 8 points. Une belle prestation pour ce groupe.

⛔ La défense des Kings. C’était beaucoup trop facile pour les Grizzlies. Les Kings ont laissé des espaces énormes et après un ou deux écrans, les décalages étaient faits. Les petits shoots à un ou deux mètres du cercle ont été très (trop) nombreux. La preuve : en première période, les hommes d’Alvin Gentry ont encaissé 44 points dans leur raquette !

⛔ Les 3-points qui ne tombent pas dedans. Avec un affreux 9/42 à 3-pts, Sacramento a insisté, beaucoup. Beaucoup trop même. Maladroits malgré des bons tirs souvent, les Kings n’ont jamais changé de registre. Ils ont forcé de loin et pour les Grizzlies, c’était parfait pour relancer et jouer la transition. Buddy Hield (1/9 derrière l’arc) a notamment multiplié les tirs compliqués.

LA SUITE

Memphis (10-10) : les Grizzlies se déplacent à Toronto mardi soir, pour espérer confirmer ce succès facile.

Sacramento (8-13) : les Kings reçoivent les Lakers, mardi soir, pour une revanche du match en triple prolongation remporté vendredi dernier par De’Aaron Fox et compagnie.