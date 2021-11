Enes Kanter modifie son nom et devient citoyen américain !

Après Metta World Peace il y a quelques années, voici Enes Kanter Freedom ! En guerre ouverte avec les autorités turques depuis l’arrivée au pouvoir de Recep Erdogan au point d’être interdit de passeport et de craindre pour sa vie, le pivot des Celtics a décidé de prendre la nationalité américaine, et ce sera effectif lundi selon The Athletic.

Au passage, il a décidé de changer de nom, et d’ajouter Freedom comme patronyme. Un « Freedom » qui renvoie à sa situation personnelle, mais aussi à ses prises de position contre la Chine et son soutien au Tibet.