Miami ne s’est pas présenté dans la meilleure forme possible à Chicago, accusant notamment le forfait de Tyler Herro. Mais les Floridiens s’en sont parfaitement tirés, s’appuyant notamment sur son remplaçant attitré, Gabe Vincent (20 points), facteur X de la rencontre et qui a accompagné Kyle Lowry (19 points) et Jimmy Butler (18 points) pour renverser DeMar DeRozan (28 points) et sa bande.

Miami a longtemps fait la course en tête, en passant notamment à + 9 dès le premier quart-temps sur deux paniers à 3-points de Caleb Martin et Duncan Robinson (16-25). Mais Chicago n’a jamais concédé un écart plus important et a su rester dans le match, jusqu’à ce rapprochement en fin de troisième quart-temps qui laissait augurer un final en boulet de canon.

En usant du jeu rapide, le tandem Caruso-DeRozan avait permis à Chicago de prendre les commandes à 12 minutes du terme (74-72). Les Bulls sont même passés à +6 pendant que l’United Center se réchauffait ensuite avec un alley-oop ligne de fond entre Alex Caruso et Derrick Jones Jr, ancien du Heat (80-75).

Mais c’est bien Miami qui a fini fort, notamment grâce à son adresse à 3-points. Gabe Vincent a montré la voie en trouvant la ficelle à quatre reprises de loin. Kyle Lowry a pris le relais avec deux missiles derrière l’arc avant de passer le relais à Jimmy Butler qui s’est fait un plaisir de tuer le suspense à une minute de la fin sur un panier à mi-distance (94-102). Miami l’a finalement emporté 107-104, signant sa 13e victoire de la saison en 20 matchs pour passer devant les Bulls au classement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami fait sans son Herro. Miami avait besoin d’une autre menace offensive en l’absence de Tyler Herro, et c’est donc Gabe Vincent qui a haussé son niveau de jeu pour permettre aux Floridiens de tenir sur la distance, avec notamment un côté « clutch » dans le dernier acte.

– Un final en guise de bouquet final. Chicago a entamé le quatrième quart-temps avec le plein de confiance, passant même à +6 en début de période, mais a rapidement déchanté face à la pluie de 3-points qui est tombée sur sa défense. Au total, la paire Lowry-Vincent a claqué 7 paniers à 3-points, soit la moitié des missiles extérieurs rentrés par le Heat sur l’ensemble du match. De quoi écœurer les locaux.

– Jimmy Butler enchaîne. Hasard du calendrier, la star du Heat a disputé deux matchs face à deux de ses anciennes équipes. Après Minnesota, où il avait livré le minimum syndical dans un revers qui a fait tâche, Jimmy Buckets a été plus complet, avec ses 18 points, 4 rebonds, 5 passes décisives, de la maîtrise dans le sprint final mais aussi ses 5 interceptions qui ont compté à l’arrivée.

TOPS/FLOPS

✅ Gabe Vincent. Meilleur marqueur de son équipe, l’international nigérian a répondu présent au moment où Erik Spoelstra a eu besoin de lui, en disputant son plus gros temps de jeu et en ayant un gros impact dans le dernier acte. Alors que Chicago commençait à prendre la confiance, Gabe Vincent a ainsi envoyé quatre missiles à 3-points qui ont refroidi l’assemblée.

✅ Kyle Lowry. Lui aussi était passé à travers à Minneapolis et s’est bien repris sur ce match. Le meneur a également été précieux dans le dernier acte avec trois missiles derrière l’arc qui ont contribué à saper le moral des Bulls.

⛔ Nikola Vucevic. Le Monténégrin nous a habitués à être un joueur dominant de la ligue depuis ses années à Orlando. Or le pivot de Chicago n’a pas été au niveau ce soir, en attaque notamment. Ses 13 rebonds n’ont finalement pas suffisamment pesé, alors que le pivot a livré l’un des pires matchs de sa saison avec 7 points à 3/9 au tir, 0/3 de loin et 3 ballons perdus,

LA SUITE

Chicago (13-8) : Chicago accueillera Charlotte demain soir.

Miami (13-7) : de retour à la maison, le Heat recevra Denver demain soir.