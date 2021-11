Les Wizards maîtrisent leur fin de match pour enchaîner à Dallas

En « back to back » dans la « Bible Belt », entre Oklahoma City et Dallas, et sans Spencer Dinwiddie, les Wizards ont pu compter sur Kyle Kuzma (22 points, 9 rebonds) et Kentavious Caldwell-Pope (16 points) pour s’imposer sur le fil face aux Mavs (120-114).

Comme face au Thunder, la troupe de la capitale fédérale a réussi à faire la différence dans le sprint final, et figure ainsi sur le podium de la conférence Est, avec le même bilan que le Heat (13-7).

Côté Mavs, ce revers à domicile (le deuxième de la saison seulement) est forcément difficile à avaler, surtout quand Luka Doncic était dans un bon soir à 33 points, 10 passes. Kristaps Porzingis (13 points) et Tim Hardaway Jr. (10 points) ont cumulé un 8/24 aux tirs qui a quelque plombé Dallas

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les Mavs pris à leur propre jeu. Le mot a été utilisé par les deux équipes en postgame : « shootout ». Dans ce festival offensif de tirs dans tous les coins du terrain, ce qui est a priori le style de jeu privilégié des Mavs, les Wizards ont été plus forts. Kuzma, Caldwell-Pope ou encore Beal ont fait la nique à Doncic, Hardaway et Porzingis. « Si tu veux participer à ce festival de tirs, il faut pouvoir en rentrer quelques uns. On n’a pas rentré les nôtres au bon moment. Contrairement à eux », a regretté Coach Kidd.

— Les Wizards haussent le ton défensivement. Un peu trop permissifs en première mi-temps, alors que les Mavs shootaient à 58% de réussite pour 69 points inscrits (+8 à la pause pour Dallas) et que Doncic se régalait à 17 unités, les Wizards ont serré la vis en défense au retour des vestiaires. Ce n’était plus la même limonade pour des Mavs muselés à 34%… alors que c’est Washington qui a shooté à 58% en deuxième mi-temps !

— Les anciens Lakers pèsent encore. L’échange réalisé par Tommy Sheppard pour envoyer Westbrook aux Lakers contre Kuzma, Caldwell-Pope et Harrell ressemble de plus au plus au casse du siècle pour les Wizards. Hier soir encore, ce trident a été essentiel à la victoire de Washington, aussi bien pour tenir quand les Mavs faisaient la course en tête, que pour parachever la victoire avec Kuzma et KCP qui se sont montrés clutch. Rien qu’à eux trois, ils ont cumulé 49 points.

TOPS/FLOPS

✅ Kyle Kuzma. Auteur de 10 de ses 22 points en dernier quart, Kyle Kuzma a fait parler son pedigree de champion NBA dans la fin de match. Sans trembler, et avec quelques mots doux au banc texan, Kuzma a sereinement rentré un tir à 3-points dans le coin, puis des lancers pour assommer les Mavs définitivement. C’est seulement son deuxième match du mois de novembre à 20 points ou plus.

✅ Bradley Beal. Le patron des Wizards est certes beaucoup moins scoreur que l’an passé, mais sans Russell Westbrook et avec une poignée de joueurs solides autour de lui, Beal fait gagner son équipe. Samedi soir, il a encore été très solide à 26 points, 7 passes et 5 rebonds, le tout à 10/14 aux tirs.

✅ Daniel Gafford. L’explosif pivot a réussi son premier double double de la saison, alors forcément, ça se fête. A 14 points et 10 rebonds, Gafford a non seulement été très précieux par sa présence dans la peinture, mais grâce à plusieurs dunks retentissants, il a bel et bien marqué son territoire et imposé sa loi (2 contres aussi).

⛔ Kristaps Porzingis. Excellent dans la victoire en prolongation face aux Clippers, Porzingis est retombé de son petit nuage face aux Wizards. Le pivot letton n’a jamais vraiment trouvé son rythme, perturbé par le physique de Gafford. Il termine à 13 points à 4/12 aux tirs dont 0/3 à 3-points. Et un seul point inscrit en 2e mi-temps (0/6) ! Un petit match qui pèse lourd dans ce revers.

⛔ Tim Hardaway Jr. C’est le sempiternel refrain avec lui. Exceptionnel par séquences, Hardaway Jr. est un soliste inconstant qui, quand il ne marque pas, n’apporte finalement pas grand-chose à son équipe. Hier soir en a malheureusement été la nouvelle illustration pour les fans de Dallas, avec 10 points en 12 tirs.

LA SUITE

Dallas (10-8) : réception de Cleveland dans la nuit de lundi à mardi (02h30).

Washington (13-7) : Suite et fin du « road trip » à San Antonio dans la nuit de lundi à mardi (02h30).