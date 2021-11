NCAA | Le choc Duke – Gonzaga a tenu toutes ses promesses !

C’était l’affiche à ne pas manquer en ce début de saison universitaire. Duke – Gonzaga, et ce duel à distance entre Paolo Banchero et Chet Holmgren. Il y a eu match de bout en bout, mais au final, ce sont les Blue Devils qui s’imposent de peu (84-81), infligeant donc aux Zags leur première défaite depuis la finale NCAA de l’an passé.

Un match de gala à Vegas

Les rues étaient bloquées autour de la T-Mobile Arena de Las Vegas, et certains tickets se sont apparemment vendus à 8 000 dollars au marché noir. Devant un public bouillant, et plutôt acquis à la cause de Duke, Paolo Banchero a été le premier à vraiment se mettre en lumière, avec 20 de ses 21 points en première mi-temps et une séquence dominatrice où il a marqué 13 des 21 point de son équipe.

Malgré un départ sérieux de Gonzaga, Duke a effectivement pris le contrôle des opérations assez rapidement sur un 17-6 avec sa puissance physique, incarnée par Banchero qui file au dunk ou s’impose en puissance face à Holmgren, mais aussi par Mark Williams (17 points, 9 rebonds, 5 contres) abreuvé de bons ballons en l’air au alley oop ou dans la peinture pour des gros dunks.

Les fautes pèsent côté Gonzaga

Devant à la pause, mais sur un petit écart (45-42), Duke a davantage souffert au retour des vestiaires, avec Banchero qui a dû s’absenter pour de nouveaux problèmes de crampe, comme lors du premier match de la saison face à Kentucky. Heureusement, Gonzaga était privé de Holmgren (16 points, 7 rebonds, 3 contres), et Timme (17 points, 5 rebonds, 5 passes tout de même) pendant plusieurs longues séquences de jeu, l’un et l’autre scotchés au banc à cause de problèmes de fautes…

Natif de Vegas, Julian Strawther (20 points, 10 rebonds) a pris le relais pour Gonzaga en scorant 8 des 14 premiers points des Bulldogs en 2e mi-temps. Au contact jusqu’au bout, grâce à une belle partition de Rasir Bolton (15 points, 6 rebonds), les Zags ont cependant connu un trou d’air qui leur a été fatal en fin de match, avec un 0/5 aux tirs et 3 balles perdues rédhibitoires.

Duke n’en demandait pas tant pour finir sur un 13-9 pour arracher la victoire malgré un dernier dunk de Holmgren dans les ultimes secondes (84-81). L’affiche entre les deux prétendants au titre a tenu ses promesses avec du spectacle et du suspense de bout en bout. Premier avantage à Duke donc (pour le titre), et à Banchero (pour la Draft) !

