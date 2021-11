NCAA | UConn domine Auburn au terme d’un match incroyable en deux prolongations !

Ça fait dix ans que ce tournoi « Battle for Atlantis » existe, mais c’est seulement hier soir qu’un match en double prolongation y a eu lieu. Les responsables ? UConn et Auburn qui ont éprouvé les pires difficultés à se départager, avant que les Huskies ne fassent finalement la différence dans la deuxième prolongation (115-109).

Un match fou, fou, fou !

Aussi incroyable dans son finish que dans sa physionomie générale, ce match a été fou de bout en bout, avec Auburn qui a pris le meilleur départ (21-10) grâce aux tirs en première intention de Wendell Green Jr. (19 points, 5 passes), sorti du banc. Mais UConn va réussir à stabiliser sa barque grâce à son jeu intérieur et un Adama Sanogo (30 points – record en carrière) impérial dans la peinture, alors que le senior Tyler Polley (24 points) concluait un 11-0 d’un deuxième 3-points consécutif pour assurer une belle alternance.

Connecticut a fait la course en tête pendant une bonne partie du match, comptant jusqu’à 15 points d’avance en 2e mi-temps, grâce à RJ Cole (24 points, 6 passes) et Jordan Hawkins (16 points) qui ont maintenu la pression en attaque, mais les Tigers n’ont jamais lâché prise. À l’image de Walker Kessler, martyrisé en début de match par Sanogo, mais qui finit en double-double (14 points, 11 rebonds) et qui vient bâcher Sanogo avant de rentrer le panier plus la faute avec sa patte gauche, Auburn a réussi à revenir au contact.

Le réveil de Jabari Smith, qui score 19 de ses 22 points en deuxième mi-temps, a même permis à Auburn de prendre l’avantage dans la dernière minute. Sur un rebond offensif après un lancer manqué, UConn reprend deux points d’avance à 16 secondes de la fin grâce à un 3-points de Polley, mais c’est KD Johnson qui réussit alors un slalom spécial jusqu’au panier pour égaliser (83-83).

Dans la (première) prolongation, UConn pensait bien avoir match gagné après un 3-points de Cole dans le coin, qui donnait +5 à 22 secondes de la fin. Mais une perte de balle de Hawkins a laissé la porte ouverte à Auburn, qui ne s’est pas fait prier, par l’intermédiaire de Johnson (encore lui) d’égaliser sur un nouveau layup dans le trafic (95-95).

Avec Sanogo à 4 fautes, UConn a joué avec le feu mais ça a fini par payer. Sanogo et Polley ont effectivement combiné pour marquer les 14 points des Huskies dans la deuxième prolongation, fermant définitivement la porte au nez des Tigers, largués à 9 points à 1 minute de la fin. La célébration pouvait commencer pour les Huskies, à part pour Isaiah Whaley qui, s’étant levé trop rapidement (et fatigué et déshydraté), s’est senti mal et a dû s’allonger devant le banc. On vous dit : un match fou de bout en bout (115-109) !

Emoni Bates dans le dur

Dans les autres matchs de la soirée, Baylor a facilement dominé Arizona State grâce à son collectif et cinq joueurs à dix points ou plus pour rester invaincu, alors que Texas a aussi maîtrisé sans problème California Baptist pour un 4e succès en 5 matchs. De la même manière, Memphis n’a pas encore mordu la poussière après avoir battu Virginia Tech hier soir (69-61).

Reçus cinq sur cinq, les Tigers n’ont pourtant pas pu compter sur leurs freshmen extraordinaires puisque ni Emoni Bates (9 points, 4 rebonds), ni Jalen Duren (6 points, 7 rebonds) n’ont vraiment pesé. À vrai dire, c’est le senior DeAndre Williams (16 points, 10 rebonds) qui a permis à Memphis de conserver son invincibilité.

Après son match monstrueux à 22 points et 19 rebonds, Jalen Duren a eu beaucoup de mal à enchaîner (capot à la mi-temps et à 3/7 aux tirs au final), tout comme Emoni Bates qui termine une deuxième rencontre consécutive à 2/10 aux tirs. Scoreur patenté au lycée, il n’a pas encore vraiment réussi son passage sur le poste de meneur, avec 9 passes décisives seulement en cinq matchs sur ce début de saison.

Les stats complètes des Frenchies

Josh Mballa (Buffalo) : 29 points (12/18 aux tirs dont 1/1 à 3-points), 8 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 contre, 2 balles perdues en 33 minutes

Louis Lesmond (Harvard) : 15 points (6/11 aux tirs dont 3/6 à 3-points), 3 rebonds, 1 contre en 32 minutes

Moussa Diabaté (Michigan) : 14 points (6/7 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 7 rebonds, 1 passe, 2 balles perdues en 25 minutes

Alexis Yetna (Seton Hall) : 10 points (2/8 aux tirs dont 1/5 à 3-points), 7 rebonds, 1 interception en 25 minutes

Eddy Kayouloud (Central Arkansas) : 4 points (2/4 aux tirs dont 0/1 à 3-points), 2 rebonds, 1 passe, 2 balles perdues en 13 minutes

Les résultats majeurs de la soirée

Baylor – Arizona State (75-63)

Texas – California Baptist (68-44)

Memphis – Virginia Tech (69-61)

Houston – Oregon (78-49)

BYU – Texas Southern (81-64)

UConn – Auburn (115-109)

Michigan – Tarleton (65-54)

Seton Hall – California (62-59)

Florida – Ohio State (71-68)

—

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à tout le contenu et aux offres exclusives d’ESPN Player en utilisant notre lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

Pour profitez de -30% de réduction, utilisez le code ESPNBLACKFRIDAY.

Le prix : 12 mois pour seulement 59,99 euros. Chaque nouvel abonnement inclut un essai gratuit de 7 jours. L’offre expire le lundi 29 novembre à 23h59