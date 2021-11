Comme Clint Capela va mieux, les Hawks aussi

Même s’il n’a pourtant manqué aucune rencontre depuis l’ouverture des hostilités, Clint Capela n’a pas toujours évolué au maximum de ses capacités. Un souci au talon d’Achille gauche et un traitement en août dernier ont plombé sa préparation, sa présaison puis donc son début de saison.

Si bien que si les Hawks ont connu des difficultés pour démarrer, le pivot aussi. Moins présent au rebond, moins adroit près du cercle, l’ancien de Houston ne ressemblait plus au joueur des derniers mois.

« Les premiers matches furent compliqués car je n’avais pas beaucoup d’entraînement et de rythme », concède-t-il à l’AJC. « J’ai besoin d’endurance pour être vraiment performant, c’est mon jeu ça. Je savais que j’allais avoir besoin de plusieurs rencontres pour me sentir moi-même à nouveau. Je commence à sentir que je suis de retour. »

Sur les treize premiers matches de la saison, Clint Capela avait notamment rendu quatre copies à moins de 10 points et cinq avec moins de 50% de réussite au shoot. Clairement, ses moyennes étaient en baisse avec 10.2 points à « seulement » 52% au shoot, 11.2 rebonds et 1.2 contre de moyenne.

Un bon Capela et ça redémarre

Depuis cinq matches, il va mieux donc, avec 14.2 points à 71% au shoot et 14 rebonds de moyenne, et les Hawks revivent avec cinq victoires de suite. Tout sauf un hasard pour les finalistes de conférence de la saison passée.

« J’ai joué assez de matches pour retrouver des sensations, de la puissance, je sprinte davantage et ça m’aide évidemment », poursuit-il. « On commence à gagner aussi, donc j’ai l’impression d’avoir de l’impact avec ma vitesse et mes courses. Pour mon talon, c’est toujours là, mais j’ai appris à jouer malgré ça, à trouver un moyen de faire avec. Donc ça va le faire. »

Et un Capela de retour à son meilleur niveau ou presque, c’est une défense plus sereine et efficace pour les Hawks, qui brillent offensivement dans leur série de victoires mais ont aussi progressé pour stopper leur adversaire.

« La défense, c’est ma fierté », rappelle le joueur. « Il est notre pilier dans ce domaine », insiste Nate McMillan, le coach d’Atlanta. « Il est notre gardien de but, pour défendre notre panier et prendre les rebonds. C’est vraiment compliqué de le sortir du terrain, tant il apporte. On va encore avoir besoin de lui pour s’améliorer. »