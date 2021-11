[super bon plan] Basket4Ballers casse les prix pour le Black Friday

Les promos tant attendues du Black Friday sont déjà disponibles sur la boutique en ligne de basket4ballers !

Jusqu’au 29 novembre, profitez des meilleurs prix de la saison sur une sélection de chaussures, vêtements et accessoires de basketball à -20, -30, -40 et même -50%. Bénéficiez en plus de 20% de remise supplémentaire sur les prix affichés avec le code promo « BF21 », dépêchez-vous les stocks s’épuisent rapidement.

On vous a trouvé les meilleurs deals parmi les chaussures de basketball :

La Nike Kyrie 7 est à partir de 83 euros, au lieu de 130 euros

La Jordan Zion 1 est à 76 euros, au lieu de 120 euros

La Air Jordan XXXV est à 103 euros, au lieu de 185 euros

A noter aussi de bonnes affaires du côté du sportswear avec :

La Air Jordan XI Low CMFT est à 69 euros, au lieu de 125 euros

La Nike Blazer Mid ’77 est à 70 euros, au lieu de 110 euros

Enfin, fait plutôt rare, la promotion concerne des articles de la gamme essentielle Jordan Jumpman avec des T-shirts à partir de 19 euros et des shorts à 22 euros.

Accédez au Black Friday basket4ballers