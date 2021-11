Evan Fournier enfin libéré

Il cherchait des solutions depuis quelques semaines, pour sortir du trou. Le temps d’un match de prestige à New York, face aux Lakers, Evan Fournier a trouvé des réponses pour réaliser un très bon match.

Le Français a en effet terminé cette rencontre, gagnée par les Knicks, avec 26 points à 8/14 au shoot et 6/9 à 3-pts. Dès l’entame, l’arrière était en jambes, avec trois paniers primés en premier quart-temps.

« Il a été excellent, il n’a pas hésité », commente Tom Thibodeau au New York Post. « On a fait un très bon travail pour le trouver tôt dans la partie, et il était en rythme. »

Les 26 unités et les 6 paniers primés sont tout simplement les deux meilleures marques de sa saison, après son premier match contre Boston (32 points et 6 shoots à 3-pts également). Et une telle prestation est parfaite pour rebondir après son raté contre Chicago, où le médaillé d’argent olympique avait coulé : 3 points à 1/7 au shoot…

Surtout, avec plus de 11 minutes passées sur le parquet dans le dernier quart-temps, Fournier a enfin retrouvé du temps de jeu dans le dernier acte, ce qui était rare ces derniers temps, dans une rencontre accrochée en plus. Il n’a certes pas brillé de mille feux dans le « money time », avec 2 points et 3 rebonds, mais au moins, il n’était pas bloqué sur le banc.

« Que veux-tu que je te réponde ? Bien sûr que je préfère être sur le terrain que sur le banc », rigole Fournier en conférence de presse, alors qu’un confrère lui demandait s’il était plus à l’aise comme ça. « Quand on est joueur, on veut être sur le terrain le plus possible. J’ai profité à fond de ce moment, à 100 %. »