Au creux de la vague, Evan Fournier cherche des réponses

Avec un premier match à 32 points contre les Celtics, puis 16.4 points de moyenne dans les huit premiers matches, on pensait qu’Evan Fournier avait réussi son intégration à New York, même si les Knicks patinaient un peu.

Mais après un mois de compétition, et des jours difficiles depuis quelques matches, force est de constater que le Français n’est pas entré totalement dans sa saison. Sur les sept derniers matches, il ne pointe qu’à 7.4 points de moyenne à 37 % de réussite au shoot et 22 % à 3-pts. Ce n’est clairement pas de son standing.

Il cire le banc dans le dernier quart-temps

« Je suis très irrégulier, c’est évident », confirme-t-il au New York Post, alors qu’il vient d’inscrire 19 points au total en quatre parties. « Honnêtement, c’est un peu comme les prestations de l’équipe. On fait des bons matches, puis des mauvais. En quelques matches, on a déjà pu voir mon meilleur et mon pire visage. »

Comment expliquer cette inconstance ? Par le manque d’entraînements, donc d’automatismes avec ses nouveaux coéquipiers ? Sans doute. Et quid des nouvelles règles avec les arbitres, plombent-elles les qualités offensives du médaillé d’argent olympique ?

« Provoquer des fautes et jouer avec les arbitres, ce n’est pas mon style », poursuit l’arrière. « Donc je ne ressens pas nécessairement l’impact de ça. Il faut simplement le savoir : le jeu est plus physique et il y a davantage de contacts. »

« Je ne sais pas combien de temps je vais jouer »

Ce qui est plus inquiétant pour Fournier, c’est notamment qu’il ne joue pas en dernier quart-temps (cinq minutes sur les quatre derniers matches…). Tom Thibodeau se passe régulièrement de lui et son temps de jeu variable, qui chute match après match, est ainsi une explication possible.

« Je ne peux pas jouer comme avant, quand je savais que j’allais avoir au moins 32 minutes. Ma situation actuelle, c’est que je ne sais pas combien de temps je vais jouer. Donc je dois me préparer mentalement : si je ne joue que 20 minutes, alors je dois être énergique dès le début, être très agressif. Je dois essayer d’avoir de l’impact. Durant ma carrière, j’ai toujours été bon en dernier quart-temps. Là, je ne les joue pas toujours. Donc, au fond, c’est beaucoup plus mental qu’autre chose. »

Fournier doit ainsi trouver les réponses pour retrouver les sensations et la réussite du début de saison (45 % de réussite derrière l’arc sur les huit premiers matches).

« On n’est pas inquiet », assure Derrick Rose. « Evan est un shooteur. Je pense qu’on doit mettre l’accent sur lui, pour lui permettre d’avoir des tirs ouverts, afin qu’il retrouve son rythme. »