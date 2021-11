Portés par le duo Lillard/McCollum, les Blazers retrouvent le Top 6

Déjà privés de Jamal Murray et Michael Porter Jr, les Nuggets se présentaient à Portland sans Nikola Jokic et « Bones » Hyland, et ils ont en plus rapidement perdu PJ Dozier dans la bataille…

Dans ces conditions, et avec un duo Damian Lillard/CJ McCollum enfin efficace en même temps, les Blazers n’ont pas vraiment eu de mal à faire la différence, en prenant l’avantage en fin de première mi-temps sans jamais être inquiétés par la suite. C’est leur quatrième victoire consécutive, leur passage au Moda Center leur ayant fait du bien.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Blazers intraitables à domicile. S’ils n’ont gagné qu’un seul de leurs huit matchs loin de leurs bases, les joueurs de Chauncey Billups assurent par contre à Portland, avec donc une neuvième victoire en dix matchs au Moda Center. De quoi leur permettre de retrouver le Top 6, directement qualificatif pour les playoffs, à l’Ouest.

– Damian Lillard au cœur d’un 16-0. En l’absence de leurs principaux scoreurs, les Nuggets ont souvent résisté grâce à leur défense, en s’appuyant sur l’impact d’Aaron Gordon. Mike Malone a ainsi vanté les qualités de l’ancien du Magic, capable de défendre sur quasiment toutes les positions, et notamment les meneurs et arrières. Mais cette nuit, Damian Lillard était très à l’aise à l’idée de l’attaquer en un-contre-un et c’est notamment grâce à ce « matchup » que les Blazers ont fait la différence en fin de première mi-temps, avec le meneur de Portland qui avait la main chaude et qui a enflammé le Moda Center, en instiguant un 16-0 décisif.

– La blessure de PJ Dozier. Les Nuggets devaient déjà faire sans leurs trois meilleurs scoreurs et la sortie de PJ Dozier était donc un problème de plus. Etant donné les images de sa blessure, avec ce genou qui se bloque, et les réactions de ses coéquipiers, tout le monde est très inquiet et craint quelque chose de grave…

TOPS/FLOPS

✅ Le duo McCollum/Lillard efficace. C’est seulement la deuxième fois de la saison que Damian Lillard et CJ McCollum finissent tous les deux un match à plus de 50% de réussite au tir. Forcément, quand le duo offensif est en forme, c’est toute l’attaque de Portland qui marche beaucoup mieux.

✅ L’alchimie collective des Blazers. Il faut désormais confirmer à l’extérieur mais, à domicile, quelque chose semble vraiment se mettre en place du côté de Portland. Il y a beaucoup moins d’isolations que l’an passé, la balle circule beaucoup mieux pour trouver le shooteur ouvert et, surtout, la défense est active et connectée. Même si Damian Lillard et CJ McCollum ont porté leur équipe, l’impact a été global pour Portland avec notamment les bons apports d’Anfernee Simons et de Nassir Little en sortie de banc, ce dernier aidant notamment à couper court aux espoirs de retour des Nuggets dans le troisième quart-temps.

⛔ Les pertes de balle des Nuggets. Sans leurs trois leaders offensifs, c’est forcément beaucoup plus compliqué pour Denver mais ça devient carrément impossible de rivaliser lorsqu’on laisse autant de ballons en route. Les Blazers ont été actifs mais ils ont aussi capitalisé sur des « role players » pas forcément habitués à devoir créer autant. Ça donne 19 pertes de balle au total, qui ont offert 32 points dans la foulée à Portland.

LA SUITE

Portland (10-8) : le passage à la maison est finie et les Blazers vont désormais partir en « road trip », à Sacramento dès la nuit prochaine, avant Golden State puis Utah.

Denver (9-9) : les Nuggets rentrent eux à la maison pour recevoir les Bucks vendredi. En espérant que Nikola Jokic soit au moins de retour pour l’occasion, avant un gros « road trip »…